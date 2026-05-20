Paskelbus apie oro pavojų – reakcijos dėl keisto LRT elgesio ir net radijo garso takelio

2026 m. gegužės 20 d. 12:30
Trečiadienį daliai Lietuvos gyventojų gavus įspėjamuosius pranešimus apie oro pavojų, nemažai žmonių informacijos suskubo ieškoti oficialiuose šaltiniuose ir žiniasklaidoje.
Visgi dalį internautų nustebino tai, ką jie pavojaus metu išgirdo visuomeninio transliuotojo LRT radijo eteryje.
Nors LRT radijuje ir televizijoje dėmesio trečiadienio ryto aktualijai buvo skirta daug, o naujienos pranešamos iš karto, kai kuriuos nemaloniai nustebino ne tik intarpuose grojanti muzika, bet ir parinktas garso takelis.
Kai kurios LRT radijuje skambėjusios dainos kai kam netgi galėjo sukelti ironišką šypseną. Pavyzdžiui, eteryje skambėjo Česlovo Gabalio daina „Laiškai“, kurioje raginama „pakelti akis į dangų“.

Čia taip pat skambėjo F. Sinatros daina „My way“, kurioje yra eilutės „And now, the end is near“ (angl. pabaiga – jau arti).
Socialiniuose tinkluose dėl to jau pasirodė ir pasipiktinimo, ir ironijos kupinų žinučių.
Tiesa, į tai feisbuke jau sureagavo LRT radijo departamento vadovas Giedrius Masalskis.
„Suprantu, kad situacija neeilinė ir norisi tą pačią sekundę gauti aiškumą – visi gavome pranešimus, visi kiek galėjome tvarkingai judėjome į priedangas. Įskaitant ir visus mūsų darbuotojus.
LRT RADIJAS – ta vieta, kur pirmiausiai visuomenė kviečiama ateiti ir klausyti – su ar be interneto, mes visada turime būti girdimi ir nešti svarbiausias ir patikimas žinias. Šiek tiek kantrybės kol viskas buvo pilnai patikrinta, ir eteryje iš slėptuvės jau galėjote girdėti tai, ką ir turėjote girdėti.
O įprastinė programa, tą dieną parinktos dainos ar kiti suplanuoti dalykai tomis akimirkomis tikrai atrodo kitaip. Ir meškos, ir Sinatra, ir gal dar kas mums tik dar kartą parodo, ką turime dar geriau pergalvoti, pasiruošti kitiems tokiems atvejams, kurių, tfu tfu tfu, tikiuosi nebus. Bet klikus ir laikus galite rinktis – ironijos ir humoro mums nestinga.
Sveiki atvykę į jau tikrą realybę. Tebūnie mums visiems tai geros pamokos kaip kiekvienas galime į tokias situacijas reaguoti geriau ir pasirūpinti vienas kitu. Šiandien kaip tik plačiame kolegų rate tai ir aptarsime“, – rašė G. Masalskis.
Kaip skelbta, trečiadienio rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai, pranešė Lietuvos kariuomenė. Tuo metu Oro navigacija pranešė, kad uždaroma erdvė virš Vilniaus oro uosto (VNO).
Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) informavo, kad Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas gyventojų oro pavojus. 
Vėliau oro atakos įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams. Po keliolikos minučių, 10.26 val., išplatintas pranešimas apie oro pavojų. Pavojus buvo atšauktas 10.51 val. 
