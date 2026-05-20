Po D. Šakalienės pareiškimų – G. Jeglinsko ir L. Kasčiūno atkirtis: „Buvusi ministrė nesusitvarko su emocijomis“

Generalinei prokuratūrai nutraukus ikiteisminį tyrimą dėl karinių orlaivių „Embraer“ įsigijimo, buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė rėžė be užuolankų – klausimus dėl šio kariuomenės pirkimo kėlę Laurynas Kasčiūnas bei Giedrimas Jeglinskas padarė žalos ne tik jos reputacijai, bet ir šalies karinėms oro pajėgoms. Vis tik, opozicinių partijų atstovai atmeta jiems metamus kaltinimus. G. Jeglinsko teigimu, D. Šakalienė apie gynybą mažai ką tesupranta, o L. Kasčiūnas apgailestauja, kad „socdemė“ nevaldo emocijų.