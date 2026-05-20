Lietuvos dienaAktualijos

Po oro pavojaus dalyje Lietuvos – naujausia policijos žinia dėl dronų

2026 m. gegužės 20 d. 11:16
Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis sako, kad trečiadienį nebuvo gauta pranešimų, jog Lietuvos teritorijoje būtų nukritęs ir sudužęs dronas.
Daugiau nuotraukų (1)
„Tokių pranešimų neturime“, – Eltai sakė jis.
Tuo metu socialinėje erdvėje kurį laiką buvo dalijamasi informacija, kad dronas galėjo nukristi kai kuriuose sostinės rajonuose, kitose vietose.
R. Matonio teigimu, Policijos departamento pareigūnai vykdė kariuomenės nurodymus ir ėjo į priedangas.

Estijai ir Latvijai pranešus apie dronus – KAM ramina: Lietuvoje pavojaus nėra

Kariuomenė pranešė, kad 10.26 val. Vilniaus apskrityje paskelbtas oro pavojus atšaukiamas.
Pranešimas su šia informacija išplatintas 10.51 val.
„Papildymas: Oro atakos pavojus Vilniaus apskrityje ATŠAUKTAS, statusas – BALTA. Gyventojai gali tęsti įprastą veiklą. Alytaus rajone oro atakos pavojus – GELTONA (ataka tikėtina, bet dar nevyksta, gyventojai turėtų nusimatyti priedangas)“, – teigiama pranešime.
Kaip skelbta, trečiadienio rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai, pranešė Lietuvos kariuomenė. Tuo metu Oro navigacija praneša, kad uždaroma erdvė virš Vilniaus oro uosto (VNO).
Susiję straipsniai
Po kariuomenės įspėjimo dėl oro pavojaus – pirmosios merų reakcijos

Po kariuomenės įspėjimo dėl oro pavojaus – pirmosios merų reakcijos

Po Lietuvos kariuomenės aliarmo dėl dronų grėsmės Lietuvoje – atšauktas oro pavojus

Po Lietuvos kariuomenės aliarmo dėl dronų grėsmės Lietuvoje – atšauktas oro pavojus

Valdantieji grimzta į chaosą? Po perspėjimo dėl „Nemuno aušros“ – prasta prognozė

Valdantieji grimzta į chaosą? Po perspėjimo dėl „Nemuno aušros“ – prasta prognozė

Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) informavo, kad Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas gyventojų oro pavojus.
Vėliau oro atakos įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams. Po keliolikos minučių išplatintas pranešimas apie oro pavojų.
Lietuvos policijaDronas Lietuvojepavojus
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.