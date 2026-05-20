Po oro pavojaus dalyje Lietuvos – naujausia policijos žinia dėl dronų

„Tokių pranešimų neturime“, – Eltai sakė jis.
Tuo metu socialinėje erdvėje kurį laiką buvo dalijamasi informacija, kad dronas galėjo nukristi kai kuriuose sostinės rajonuose, kitose vietose.
R. Matonio teigimu, Policijos departamento pareigūnai vykdė kariuomenės nurodymus ir ėjo į priedangas.
Estijai ir Latvijai pranešus apie dronus – KAM ramina: Lietuvoje pavojaus nėra
Kariuomenė pranešė, kad 10.26 val. Vilniaus apskrityje paskelbtas oro pavojus atšaukiamas.
Pranešimas su šia informacija išplatintas 10.51 val.
„Papildymas: Oro atakos pavojus Vilniaus apskrityje ATŠAUKTAS, statusas – BALTA. Gyventojai gali tęsti įprastą veiklą. Alytaus rajone oro atakos pavojus – GELTONA (ataka tikėtina, bet dar nevyksta, gyventojai turėtų nusimatyti priedangas)“, – teigiama pranešime.
Kaip skelbta, trečiadienio rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai, pranešė Lietuvos kariuomenė. Tuo metu Oro navigacija praneša, kad uždaroma erdvė virš Vilniaus oro uosto (VNO).
Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) informavo, kad Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas gyventojų oro pavojus.
Vėliau oro atakos įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams. Po keliolikos minučių išplatintas pranešimas apie oro pavojų.
