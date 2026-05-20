Po oro pavojaus Lietuvoje – V. Landsbergio reakcija: „Didysis balvonas nesugalvojo nieko naujo“

Savo įraše profesorius prisiminė, kaip 1940 m. prasidėjo SSRS agresija prieš Baltijos šalis ir sulygino V. Putiną su J. Stalinu.
„SSRS 1940 metų agresija prieš Baltijos kaimynes prasidėjo nuo kaltinimų ir grasimų, neva tai jos užpuolusios didžiąją imperiją.
Ši neturinti kitų priemonių, kaip imtis karo veiksmų.
D. Antanaitis, E. Papečkys, E. Butrimas, J. Komar: pranešimai apie oro pavojų leido jaustis saugiau?
Matome, kad per septyniasdešimt metų didysis balvonas nesugalvojo nieko naujo. Tiesiog patvirtina, kad yra toks pat, koks buvo Stalino laikais.
Europos kaimynai yra geriau pasirengę gintis, sudarę gynybinius aljansus. Agresorius dėl to niršta, tačiau nepradeda normaliai mąstyti. O nenormalietis gali pulti bet kurią dieną, bet kuriomis priemonėmis.
Susiję straipsniai
Dabar jis yra prasimanęs naujų provokacinių priemonių, tad ir taikioji Europa turi būti apsisprendusi kuo atsakys į bet kurį užpuolimą.
Kol kas tokio aiškumo pasigendame, todėl ir mintis, ateinanti iš užjūrio, kad Europa turės gintis pati, yra visai realistiška. Pradėkime gintis nuo visapusio pasirengimo“, – rašė profesorius V. Landsbergis.
Vytautas LandsbergisOro pavojusOro pavojus Lietuvoje
Rodyti daugiau žymių