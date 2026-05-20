Po oro pavojaus – ministerijos reakcija: ne viskas suveikė tinkamai

„Mes žiūrėjome su informavimu, ar viskas suveikė, žiūrėjome ar priedangų atidarymas suveikė, tiesiogiai kontroliavome informacijos pateikimą savivaldybių parengties pareigūnams (…), žiūrėjome, ar buvo laiku sureaguota į pranešimus“, – trečiadienį žurnalistams sakė ministras.
Vilniaus apskrityje paskelbus oro pavojų, viešojoje erdvėje pasirodė informacija, jog programėlė „LT72“ veikė netinkamai, dalis žmonių negalėjo patekti į priedangas.
Tuo metu Vidaus reikalų ministerijos (VRM) vadovas tikina, jog problemos bus sprendžiamos.
Pamatykite: paskelbus oro pavojų – vaizdai iš priedangų
„Šitą (dėl programėlės – ELTA) irgi patikslinsime, kalbėsime su paslaugos tiekėju, kas ten buvo, kokioje vietoje, dėl ko“, – sakė jis.
„Čia yra būtent ekstremalių situacijų planų valdymas. Jos turėtų būti labai greitai aktyvuotos, būtent dabar Seime yra naujas įstatymo projektas, kur tai yra labai aiškiai apkalbama. Tuo metu, kai tas įstatymas svarstomas komitete, ir buvo pavojaus signalas“, – akcentavo jis.
Susiję straipsniai
Tuo metu gyventojai, kuriems nepavyko patekti į priedangas, kurių dalis buvo užrakinta, pasak ministro, susiklosčius panašiai situacijai, turėtų susirasti kitą saugią vietą.
„Ne tik priedanga yra saugi vieta nuo galimų dronų atakų, bet ir uždara patalpa, kur nėra išorinių sienų, kur nėra langų“, – kalbėjo V. Kondratovičius.
„Su tokia situacija, kokią turime, turime būti nuolatiniame budrume. Jeigu anksčiau sakydavome, kad reikia 12 valandų, kad pasiruoštume, atlaisvintume priedangas, tai dabar galime sakyti, kad jau šiandien turi būti atlaisvintos, paruoštos, apgalvota, kaip tas priedangas aktyvuoti nakties metu (…). Analizė jau tikrai daroma, specialistai nuvyko į vietą, žiūri situaciją (…). Natūralu, kad kol vyksta karas Ukrainoje, tokių grėsmių gali būti“, – pažymėjo jis.
Kaip skelbta, trečiadienio rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai, pranešė Lietuvos kariuomenė. Tuo metu Oro navigacija praneša, kad uždaroma erdvė virš Vilniaus oro uosto (VNO).
Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) informavo, kad Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas gyventojų oro pavojus.
Vėliau oro atakos įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams. Po keliolikos minučių, 10.26 val., išplatintas pranešimas apie oro pavojų. Pavojus buvo atšauktas 10.51 val.
Taip pat laikinai buvo uždaryta oro erdvė virš sostinės oro uosto, sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje.
Policija teigė, kad kol kas nebuvo gauta pranešimų, jog Lietuvos teritorijoje būtų nukritęs ir sudužęs dronas.
pavojusVidaus reikalų ministerija (VRM)pavojaus signalas
Rodyti daugiau žymių