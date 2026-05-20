Po pavojaus signalų – Valstybės kontrolierės kritika: papasakojo, kas dėjosi Vilniaus oro uoste

„Šiuo oro pavojaus momentu buvau (vis dar esu) oro uoste.
Nei vieno pranešimo per garsiakalbius, kur, ką daryti, slėptis ar gal oro uostas pilnai saugus… Nei vienas oro uosto darbuotojas nepriėjo… Tarsi niekas nevyktų… O vakar dar oro uoste vyko civilinės saugos pratybos“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė I. Segalovičienė.
„Priedangos čia nėra. Apps’ai (mobilios programėlės – Lrytas) strigo. Tai prie dviejų laikančių stulpų prisiglaudėm“, – dėstė ji.
Pamatykite: paskelbus oro pavojų – vaizdai iš priedangų
Kaip rašė Lrytas, trečiadienį paskelbus oro pavojų, buvo uždaryta oro erdvė virš šalies sostinės, sustabdyta oro uosto veikla. Netrukus, atšaukus pavojų, veikla buvo atnaujinta.
Vis tik, I. Segalovičienės teigimu, paskelbtas pavojus „labai gerai praktiškai parodys realią priedangų situaciją“, dėl kurios Valstybės kontrolė yra atlikusi ir auditą.
Susiję straipsniai
„Gal sprendimų priėmėjai dabar jau tikrai supras, kad skirti milijonai priedangoms privalo būti panaudoti laiku kaip planuota“, – aiškino valstybės kontrolierė.
Prie įrašo socialiniame tinkle „Facebook“ kontrolierė pridėjo ir nuotrauką, kurioje matyti, kad priedangų Vilniaus oro uosto teritorijoje – nėra. Artimiausios – netoliese esančioje Dariaus ir Girėno gatvėje.
Audito rezultatai: pernai civilinės saugos stiprinimui panaudota tik 2,48 mln. eurų
Prieš savaitę Valstybės kontrolė paskelbė Valstybės gynybos fondo ataskaitų rinkinio finansinio audito rezultatus.
Paaiškėjo, kad fonde liko nepanaudoti 36 mln. eurų, nors daliai šalies institucijų trūko lėšų krašto apsaugos projektams įgyvendinti.
Audito metu atkreiptas dėmesys, jog iš viso civilinės saugos stiprinimui finansuoti Valstybės gynybos fonde buvo numatyta 25 mln. eurų, iš kurių panaudota tik 2,48 mln. eurų.
Iš jų priedangų infrastruktūrai teko 1,34 mln. eurų, parengties didinimui – 1,15 mln. eurų, o sveikatos sistemos atsparumo didinimui nepanaudota nė euro.
Anot Valstybės kontrolės, susirūpinimą kelia ir pasirinktas civilinės saugos finansavimo modelis, nes anksčiau jau nustatyta, jog dalis savivaldybių vis dar neturi pakankamai priedangų, o esamos ne visais atvejais atitinka nustatytus reikalavimus.
Buvo paskelbtas oro pavojus
Trečiadienio rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas gyventojų oro pavojus. Taip pat buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai.
Netrukus oro atakos įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams.
Po keliolikos minučių, 10.26 val., sostinės apskrityje išplatintas pranešimas apie oro pavojų. Pavojus buvo atšauktas 10.51 val.
Apie 11.45 val. Lietuvos kariuomenė pranešė, kad oro atakos pavojus šalies teritorijoje yra atšaukiamas.
Irena SegalovičienėValstybės kontrolėVilniaus oro uostas
Rodyti daugiau žymių