Praėjus oro pavojui – M. Sinkevičiaus reakcija

„Šiandien paskelbus oro pavojų, deja, susidūrėme su realybe. Pirmiausia – ačiū visuomenei, institucijoms, ypač kariuomenei ir Krašto apsaugos ministerijai, už reakciją, koordinuotus veiksmus ir pasirengimą. Akivaizdu, kad pasiruošimas yra“, – trečiadienį socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė M. Sinkevičius
„Visgi spragų buvo, ir jas privalome ištaisyti nedelsdami. Dalis priedangų liko užrakintos, todėl turime atnaujinti raktų turėtojų sąrašus ir praplėsti jų ratą“, – pabrėžė jis.
Anot politiko, pranešimai apie pavojų turi būti siunčiami tiksliai pagal vietovę, o šįkart juos gavo ir dalis kitų rajonų ar miestų gyventojų.
NATO vadovas atsakė į Maskvos kaltinimus Baltijos šalims: Rusija tai žino, kad jie – absurdiški
„Geriau informuoti negu neinformuoti, tačiau nereikalingos panikos turime vengti“, – akcentavo socialdemokratas.
Tuo metu sprendimą neįleisti pašalinių asmenų į darželiuose ir mokyklose esančias priedangas M. Sinkevičius vadino suprantamu.
„Tačiau tuomet tokių vietų neturėtume žymėti kaip visuotinai prieinamų“, – pažymėjo jis.
„Svarbu ir tai, kad visada sakoma, jog informaciją turime sekti per LRT radiją, tačiau tuo metu, kai žmonės ėjo į priedangas ar jau buvo jose, eteryje grojo muzika, o aiškios informacijos teko laukti kelias minutes“, – pridūrė socialdemokratų lyderis.
Susiję straipsniai
Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, trečiadienio rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai, vėliau laikinai uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto (VNO), sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje.
Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) informavo, kad Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas gyventojų oro pavojus.
Vėliau oro atakos įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams. Po keliolikos minučių, 10.26 val., išplatintas pranešimas apie oro pavojų, jis buvo atšauktas 10.51 val.
Vėliau oro atakos pavojus buvo atšauktas visoje Lietuvos teritorijoje.
Policija teigė, kad kol kas nebuvo gauta pranešimų, jog Lietuvos teritorijoje būtų nukritęs ir sudužęs dronas.
Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)Mindaugas Sinkevičiussocialdemokratai
Rodyti daugiau žymių