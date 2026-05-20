Praėjus savaitei po kratų pas „aušriečius“ – I. Ruginienės reakcija: „Nevertinkime proceso“

„Pasitikiu teisėsaugos institucijomis ir džiaugiuosi, kad jos gerai ir sąžiningai atlieka savo darbą“, – trečiadienį Vyriausybėje žurnalistams teigė I. Ruginienė.
„Nevertinkime proceso, o laukime, kol specialistai atliks savo darbą“, – pridūrė ji.
Kaip skelbta, atliekant ikiteisminį tyrimą dėl galimo sukčiavimo, praėjusią savaitę Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atliko kratas „aušriečių“ R. Žemaitaičio ir D. Petkevičienės darbo vietose, partijos „Nemuno aušra“ būstinėje. Be to, pareigūnai lankėsi R. Žemaitaičio namuose bei D. Petkevičienės bute Seimo viešbutyje.
Kratos politikų darbo vietose Seime ir partijos būstinėje vykdytos tęsiant tyrimą dėl Seimo narių automobilių nuomos partijai.
Ikiteisminį tyrimą atlieka FNTT pareigūnai. Tyrimas buvo pradėtas kovo pradžioje, išnagrinėjus asmenų pareiškimuose nurodytą informaciją. Tyrimas tęsiamas, šioje tyrimo stadijoje įtarimai niekam nepareikšti.
D. Petkevičienė teigė, kad jos kabinete ir Seimo viešbučio bute apsilankę pareigūnai nieko nerado. Politikė pabrėžė esanti įsitikinusi, jog ji nieko blogo nepadarė. Savo ruožtu R. Žemaitaitis sakė, kad jo namuose bei parlamento kabinete apsilankę pareigūnai paėmė Seimo kompiuterį, planšetinį kompiuterį, du telefonus.
Savo ruožtu prezidentas Gitanas Nausėda tvirtino, kad preciziškas tarnybų darbas padės apvalyti politinę aplinką nuo „dalykų, kurių politikoje neturi būti“.
ELTA primena, kad Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) kovą nusprendė, kad partija „Nemuno aušra“, 2024 m. iš savo lyderio R. Žemaitaičio bei partijos narės D. Petkevičienės nuomodamasi automobilius ir jiems už nuomą sumokėjusi iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, o finansinių ataskaitų rinkinyje pateikti duomenys buvo klaidingi. VRK vertinimu, partija dokumentais negalėjo pagrįsti 49,5 tūkst. eurų išlaidų.
Šie pažeidimai VRK buvo pripažinti šiurkščiais. Dėl to balandžio 2 d. komisija nutarė partijai „Nemuno aušra“ neskirti daugiau nei 240 tūkst. eurų siekiančios pusmečio dotacijos.
