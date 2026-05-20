Pranešimus apie oro pavojų gavo ir Alytus: sureagavo N. Cesiulis

2026 m. gegužės 20 d. 11:14
Trečiadienio rytą Lietuvos kariuomenei informavus apie galimai pastebėtą droną ir kilusį oro pavojų, dalies rajonų gyventojų, tarp jų – ir sostinėje, paprašyta ieškoti slėptuvių. Kiek vėliau oro pavojus Vilniuje atšauktas, tačiau „Geltono“ pavojaus lygis dar buvo išlikęs Alytuje.
Tiesa, Alytaus meras Nerijus Cesiulis portalui Lrytas netrukus nurodė, kad įspėjimai tęsėsi vos kelias minutes – jis pats į priedangą nėjo.
„Nebėgu – dirbu savo darbus, pasitikiu kariuomene“, – nurodė N. Cesiulis.
Įspėjamąjį pranešimą jis tikino gavęs prieš kelias minutes iki tol, kol jis buvo jau atšauktas.

„Tai mes gavome pranešimus, ir po minutės pamatėme, kad jau buvo atšauktas pavojus. Tai supratome, kad gal kažkiek vėliau išsisiuntė žinutės“, – aiškino Alytaus meras.
„Kur čia bėgsi“, – pridūrė N. Cesiulis, patikinęs, kad iš gyventojų nesulaukė nei skambučių, nei kokių nors nusiskundimų.
„Manau, kad žmonės įsijungė radiją, įsijungė internetą ir pasižiūrėjo, kas per situacija“, – sakė jis.
Kaip skelbta, trečiadienio rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai, pranešė Lietuvos kariuomenė. Tuo metu Oro navigacija pranešė, kad uždaroma erdvė virš Vilniaus oro uosto (VNO).
Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) informavo, kad Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas gyventojų oro pavojus. 
Vėliau oro atakos įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams.
Po keliolikos minučių išplatintas pranešimas apie oro pavojų. 
Vėliau kariuomenė pranešė, kad 10.26 val. Vilniaus apskrityje paskelbtas oro pavojus atšaukiamas. 
Pranešimas su šia informacija išplatintas 10.51 val. 
