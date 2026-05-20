Lietuvos diena

Prezidentūra sureagavo į oro pavojų Lietuvoje: žiūrime kaip į pamoką, kurią turime išmokti

2026 m. gegužės 20 d. 12:32
Gailė Jaruševičiūtė-Mockuvienė
Lietuvos teritorijoje trečiadienį paskelbus apie oro atakos pavojų, prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas teigia, kad į šią situaciją reikia žiūrėti kaip į tam tikrą pamoką, iš kurios reikės pasimokyti.
„Sistema veikia, akivaizdu, kad ji, kaip ir bet kokia sistema, kuri apima daug žmonių, veikia ne be trikdžių. Tai žiūrime kaip į tam tikrą pamoką, kurią turime visi kartu išmokti“, – Eltai Prezidentūroje sakė F. Jansonas.
„Algoritmas suveikė, žmonės buvo įspėti dėl galimo pavojaus tiek Vilniuje, tiek apskrityje, informacija buvo nuolat sekama, atnaujinama. Tai šiuo atveju iš tiesų sistema funkcionuoja. Kaip ji funkcionuoja, kaip elgiasi žmonės, kaip elgiasi atskiros institucijos, mokyklos, dar kažkas, tai, matyt, bus galima surinkti visą informaciją ir tai įvertinti“, – akcentavo jis.
 
