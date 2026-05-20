Prezidentūra sureagavo į oro pavojų Lietuvoje: žiūrime kaip į pamoką, kurią turime išmokti

„Sistema veikia, akivaizdu, kad ji, kaip ir bet kokia sistema, kuri apima daug žmonių, veikia ne be trikdžių. Tai žiūrime kaip į tam tikrą pamoką, kurią turime visi kartu išmokti“, – Eltai Prezidentūroje sakė F. Jansonas.
„Algoritmas suveikė, žmonės buvo įspėti dėl galimo pavojaus tiek Vilniuje, tiek apskrityje, informacija buvo nuolat sekama, atnaujinama. Tai šiuo atveju iš tiesų sistema funkcionuoja. Kaip ji funkcionuoja, kaip elgiasi žmonės, kaip elgiasi atskiros institucijos, mokyklos, dar kažkas, tai, matyt, bus galima surinkti visą informaciją ir tai įvertinti“, – akcentavo jis.
Frederikas Jansonaspavojaus sirenosoro ataka
