R. Bridikis: esame zonoje, kur negalima atmesti realių įvykių kombinacijų su informacinėmis atakomis

„Žiūrint iš VSD perspektyvos (…), neturime nei galimybių, nei kompetencijų tirti tų techninių apraiškų. Pasitikime kitų institucijų dalyvavimu ir jų išvadomis. Mūsų bendras vertinimas – esame pilkoje zonoje, kur niekada negali atmesti realių įvykių kombinacijų su informacinėmis atakomis, su provokacijomis. Bet šiuo atveju teigti, kad taip yra, būtų gerokai per anksti“, – trečiadienį žurnalistams sakė R. Bridikis.
Departamento vadovo teigimu, saugumo situacija Lietuvoje aštrėja, tai esą rodo ir vis agresyvėjanti Kremliaus retorika Baltijos šalių atžvilgiu.
„Saugumo situacija aštrėja (…). Karas vyksta šalia mūsų, karas vyksta net ir pas mus, jei kalbame apie informacines operacijas, jeigu kalbame apie sabotažo situacijas. Kitų šalių, priešiškų valstybių organizuoti pasikėsinimai į gyvybes vyksta“, – kalbėjo jis, pažymėdamas, kad situacija veikiausiai ateityje dar labiau eskaluosis.
Tuo metu kalbėdamas apie pastarojo laikotarpio Maskvos retoriką, VSD vadas pažymėjo ją laikantis tam tikra informacinio spaudimo priemone.
„Aš tai suprantu kaip informacinę ataką ir informacinį spaudimą, kuris visą laiką tęsiasi ir tęsis. Kuo toliau, tuo labiau jis agresyvės, bus pritaikytas įvairioms situacijoms, nes jiems reikia įtampos mūsų galvose, mūsų sprendimų priėmimo procesuose. Jie pasinaudojo galimybe mus spausti“, – tikino VSD vadovas.
„Manau, kad turime būti pasiruošę visokioms situacijoms. Negąsdinant, turime būti budrūs, turime ruoštis. Ir šis atvejis (rodo – ELTA), kad geriausios pratybos yra gyvenimas. Geriausiai galime pasitikrinti, kaip mūsų procedūros veikia, kas dedasi mūsų galvose, kaip priimame sprendimus“, – pažymėjo jis.
Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, trečiadienio rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai, vėliau laikinai uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto (VNO), sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje.
NKVC informavo, kad Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas gyventojų oro pavojus.
Vėliau oro atakos įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams. Po keliolikos minučių, 10.26 val., išplatintas pranešimas apie oro pavojų, jis buvo atšauktas 10.51 val.
Vėliau oro atakos pavojus buvo atšauktas visoje Lietuvos teritorijoje.
Policija teigė, kad kol kas nebuvo gauta pranešimų, jog Lietuvos teritorijoje būtų nukritęs ir sudužęs dronas.
