R. Sinkevičius: po oro pavojaus signalų NSGK ketvirtadienį šauks uždarą pasitarimą

„Mes ruošiamės rytoj (ketvirtadienį – ELTA) labai rimtam aptarimui tarp rytinio ir vakarinio Seimo posėdžio, pertraukos metu. Bet tai nebus vieša“, – Eltai trečiadienį teigė R. Sinkevičius.
„Bus aptarta, kas yra daroma ir kas artimiausioje ateityje bus padaryta apsaugant mūsų oro erdvę, miestus, gyventojus“, – teigė jis.
Į uždarą aptarimą kviečiami Krašto apsaugos ministerijos (KAM, Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT), Valstybės saugumo departamento (VSD) atstovai.
Politiko vertinimu, tarnybų reakcija bei informavimas dėl susiklosčiusios situacijos buvo pakankamas.
„Reakcija ir informacija pradėjo plaukti šiandien ryte – gerokai anksčiau nei buvo paskelbti visi pavojaus signalai, buvome informuoti (…). Bent man, ta informacija, kuri buvo suteikta – ji buvo pakankama ir išsami, įskaitant ir pavojaus signalą, kurį gavau“, – kalbėjo socialdemokratas.
V. Čmilytė-Nielsen: tai nauja realybė
Savo ruožtu NSGK narė, Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen teigia, kad tokie incidentai, susiję su oro pavojumi, yra nauja realybė. Vis dėlto, ji pabrėžė, kad kritinėje situacijoje atsakingų šalies institucijų reakcija buvo rimta.
„Reakcija buvo rimta – buvo sureaguota, buvo įspėti gyventojai (...). Aišku, tai gali tapti šiokiu tokiu sukrėtimu, supurtymu, bet tokia yra nauja realybė“, – Eltai teigė V. Čmilytė-Nielsen.
Politikė teigė, kad ketvirtadienį šaukiamame NSGK posėdyje atsakingų tarnybų bus klausiama, kaip šioje situacijoje suveikė algoritmai, kokių veiksmų ketinama imtis ateityje,
„Užduosime klausimus, kas šiandieną suveikė, kas nesuveikė, ir ką ketinama daryti geriau“, – teigė politikė.
„Čia mes turime unikalią galimybę užduoti tiesiogiai klausimus tiems, kurie su tokiomis situacijomis tvarkosi“, – akcentavo ji.
Kaip skelbta, trečiadienio rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai, pranešė Lietuvos kariuomenė. Tuo metu Oro navigacija praneša, kad uždaroma erdvė virš Vilniaus oro uosto (VNO).
Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) informavo, kad Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas gyventojų oro pavojus.
Vėliau oro atakos įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams. Po keliolikos minučių, 10.26 val., išplatintas pranešimas apie oro pavojų. Pavojus buvo atšauktas 10.51 val.
Taip pat laikinai buvo uždaryta oro erdvė virš sostinės oro uosto, sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje.
Policija teigė, kad kol kas nebuvo gauta pranešimų, jog Lietuvos teritorijoje būtų nukritęs ir sudužęs dronas.