R. Žemaitaičiui – nepalanki Seimo etikos sargų išvada: pripažintas nusižengusiu dėl apsistumdymo su jaunuoliu

2026 m. gegužės 20 d. 14:21
Metų pradžioje Vilkaviškyje vykusio susitikimo su bendruomene metu su jaunuoliu apsistumdęs „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis pripažintas pažeidusiu Valstybės politikų elgesio kodekso normas. Tokį sprendimą priėmė trečiadienį posėdžiavusi Seimo Etikos ir procedūrų komisija.
„R. Žemaitaitis 2026 m. sausio 19 d. jėga iš Vilkaviškio viešosios bibliotekos salės, kurioje vyko susitikimas su rinkėjais, išstūmęs plakatą laikiusį ir jėgos nenaudojusį vyrą, pažeidė Valstybės politikų elgesio kodekso (…) pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, padorumo ir pavyzdingumo principus“, – teigiama komisijos priimtoje išvadoje
Už tokį sprendimą balsavo 9 komisijos nariai. R. Žemaitaičio partietė Daiva Žebelienė su išvada nesutiko.
Kaip skelbta, sausio pradžioje Vilkaviškio rajono viešojoje bibliotekoje vykusio R. Žemaitaičio susitikimo su žmonėmis metu parlamentaras apstumdė jaunuolį, kuris rankose laikė lentą su užrašu „Ruzzija“ ir rodykle, vedančia link išėjimo iš pastato. Jaunuolis protestavo prieš R. Žemaitaitį ir su kitais žmonėmis skandavo: „Namo, namo, melagi, namo“. Pats „aušriečių“ lyderis sakė protestavusį vaikiną pastūmęs, nes šis esą stumdė senjorus.
Dėl šio incidento policija pradėjo administracinę teiseną. Prokuratūra anksčiau buvo pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo renginio metu, tačiau šis tyrimas buvo nutrauktas.
Tuo metu Seimo Etikos ir procedūrų komisija tyrimą pradėjo sausio pabaigoje. Jo išvadas planuota pristatyti balandžio pabaigoje vykusio posėdžio metu, tačiau klausimas buvo nukeltas.
