R. Žemaitaitis apie diskusijas dėl galimo ES dialogo su Maskva: to neišvengsite

„Aš jau buvau sakęs prieš ketverius–penkerius metus, kad mes esame priversti rasti bendravimo lauką. Ar mes bendrausime per Vadovų tarybą, kažkokį atstovą, išrinktą žmogų, ar per specialųjį pasiuntinį, mes tą dalyką darysime“, – trečiadienį „Žinių radijui“ sakė R. Žemaitaitis.
„Donaldas Trumpas (…) į Baltarusiją, į tą pačią Rusiją siunčia ypatingą pasiuntinį. Europa, manau, kuo puikiausiai galėtų tokį turėti (…). Suomijos (prezidentas – ELTA), manau, taip (galėtų būti tas žmogus – ELTA). Plius, Suomijos vadovas Alexanderis Stubbas turi pakankamai gerus ryšius su D. Trumpo administracija. Tai reiškia, kad galėtume vienu metu turėti du gerus dalykus. Manau, kad jūs to neišvengsite, nes alinantis karas, kuris šiandien vyksta Ukrainoje, skandina pačią Europą“, – kalbėjo parlamentaras.
Kaip skelbta, praėjusią savaitę, po susitikimo su Suomijos prezidentu, šalies vadovas Gitanas Nausėda sakė, jog kol kas nemato galimybių Europos lyderių kontaktui su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
Susiję straipsniai
ELTA primena, kad kiek anksčiau Suomijos prezidentas A. Stubbas interviu Italijos laikraščiui „Corriere della Sera“ sakė, jog Europos Vyriausybėms atėjo laikas tiesiogiai užmegzti ryšį su Maskva. A. Stubbas sakė, kad, jo nuomone, Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) politika Rusijos ir Ukrainos atžvilgiu nebeatitinka Europos interesų, o tai esą reiškia, kad Europa turi pradėti tiesioginį dialogą.
Remigijus ŽemaitaitisNemuno aušraMaskva
Rodyti daugiau žymių