Po kariuomenės įspėjimo dėl oro pavojaus – pirmosios merų reakcijos

„Papildymas: paskelbtas signalas RAUDONA Vilniaus apskrityje, gyventojai turėtų eiti į priedangas ir laukti signalo atšaukimo. Papildymas: oro atakos įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams. Statusas „Geltona“ reiškia, kad ataka tikėtina, bet dar nevyksta, gyventojai turėtų nusimatyti priedangas, jei statusas pasikeistų į „Raudona“.
Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas gyventojų oro pavojaus (GELTONA) įspėjimas. Priežastis – Baltarusijos teritorjoje netoli Lietuvos sienos šiuo metu stebima radaro atžyma, turinti bepiločiams orlaiviams būdingų požymių. Iš mūsų pusės aktyvuoti NATO oro policijos misiją atliekantys naikintuvai.
„GELTONA“ standartiškai reiškia, kad ataka tikėtina, bet dar nevyksta. Šis įvykis panašus į tai, ką pastarosiomis dienomis matome Latvijoje ir Estijoje, gyventojų perspėjimas yra standartinė prevencijos priemonė“, – rašė kariuomenė.
Po šios žinios portalas Lrytas susisiekė su Švenčionių rajono meru Rimantu Klipčiumi bei Utenos vadovo Marijumi Kaukėnu.
„Keli savivaldybės atstovai yra prijungti prie bendros sistemos, kur tą informaciją gauna. Visose keturiose savivaldybėse gyventojai perspėjami informacinėje sistemoje. Mes tokią informaciją gavome, manau, kad laiku“, – aiškino Švenčionių rajono meras.
Nerimo ar panikos tarp gyventojų R. Klipčius tikino nepastebėjęs.
„Žinote, karas Ukrainoje juk vyksta ne pirmus metus. Man atrodo, kiekvienas Lietuvos pilietis turi būti pasirengęs įvairiems scenarijams. Kalbant apie dronų grėsmes – lygiai taip pat.
Man atrodo, visi turime žinoti, ką turime veikti per artimiausias 72 valandas, nutikus vienai ar kitai situacijai, tai šitoje vietoje savivaldybė žmones taip pat atitinkamai yra informavusi, paskelbusi savo interneto svetainėje, „Facebook“ paskyroje.
Jeigu gauname kažkokią informaciją, dalinamės ir komunikuojame su vietos gyventojais“, – sakė meras.
Kas parašyta gyventojams išsiųstuose pranešimuose?
„Pranešimo turinys skamba taip, kad Lietuvos kariuomenė praneša, jog tikėtinas oro pavojus, išlikite ramūs, nusimatykite saugią vietą, pastebėję skrendantį ar nukritusį įtartiną objektą skambinti 112, prie jo nesiartinti.
O apie pavojaus pabaigą informuosime atskiru pranešimu“, – nurodė Švenčionių rajono meras.
R. Klipčius kartojo, kad karas Ukrainoje vyksta jau ne pirmus metus, todėl kiekvienas pilietis jau turėtų susivokti, kad jis pats yra atsakingas už save ir savo aplinką.
„Gyvename arti Baltarusijos sienos, tai tikėtina, kad gali praskristi įvairūs objektai. Kariuomenė ir kitos institucijos tarpusavyje komunikuoja ir gyventojus informuoja“, – teigė Švenčionių rajono meras.
Utenos rajono meras: jeigu dronas įskris – tada reikės reaguoti
Pranešimus apie, kaip įtariama, droną gavo ir Utenos rajono gyventojai. Portalui Lrytas šio rajono meras Marijus Kaunėnas nurodė, kad kol kas savivaldybė nesulaukė jokių vietos žmonių skambučių ar kreipimųsi.
„Žinutes iš NKVC gavo ne tik Utenos rajonas, gavo ir Utenos apskritis, ir Vilniaus apskritis. Gyventojai informuojami žinutėmis ir kol kas daugiau informacijos neturime – ar dronas įskris, ar neįskris. Tikėtina, kad gali taip nutikti, dėl to ir informuojami gyventojai“, – sakė jis.
Pasak mero, šiuo metu savivaldybės įstaigos nesiėmė kokių nors papildomų saugumo veiksmų – laukiame informacijos iš atsakingų tarnybų, ar galimai pastebėtas bepilotis orlaivis kirs valstybės sieną.
„Galbūt įskris, galbūt neįskris – tokią informaciją turime. Žinote, dabar dvi apskritys, keliolika savivaldybių – dabar kaip čia pasakyti, ką turėtume daryti? Kol kas, kiek supratau iš informacijos, dronas dar nėra įskridęs. Tai, matyt, jeigu įskris, tada reikėtų reaguoti.
Nesame pasienio savivaldybė, esame šiek tiek toliau, tai jeigu kas, kažkiek laiko pasiruošti būtų“, – svarstė jis, pastebėdamas, kad artimiausiu metu savivaldybės atstovai ketina susitikti su atsakingomis institucijomis ir aptarti, kaip tokiose situacijose turėtų veikti gyventojų informavimo algoritmas.
„Algoritmo konkretaus nėra sudėliota, susitiksime artimiausiu metu su policija, su policijos vadovais, kitų institucijų atstovais ir kalbėsime, kaip tą komunikaciją derinti, kokie turėtų būti tolimesni veiksmai“, – pridūrė M. Kaukėnas.
