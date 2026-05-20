Teismas atmetė už šnipinėjimą Baltarusijai nuteisto M. Danieliaus skundą dėl „šnipų mainų“ inicijavimo

Kaip teigiama teismo pranešime, M. Danielius pernai gegužę kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą bei Prezidento kanceliariją, prašydamas inicijuoti jo mainus į Baltarusiją. Nuteistasis argumentavo, kad Baltarusijoje už šnipinėjimą Lietuvos naudai yra įkalinti šios šalies piliečiai, todėl prezidentas turėtų inicijuoti vadinamuosius šnipų mainus.
Prezidento kanceliarija raštu informavo, kad su pareiškėjo kreipimųsi yra susipažinta.
Teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, konstatavo, kad šis Prezidento kanceliarijos raštas yra tik informacinio pobūdžio dokumentas, kuris nesukuria pareiškėjui jokių teisinių pasekmių. Dėl šios priežasties M. Danieliaus reikalavimas panaikinti raštą buvo pripažintas nepagrįstu.
Už šnipinėjimą Baltarusijai – 9 metai nelaisvės: vilnietis M. Danielius neigia kaltę ir sprendimą žada skųsti
Nagrinėdamas kitus pareiškėjo reikalavimus, teismas akcentavo, kad administraciniai teismai neturi teisinio pagrindo įpareigoti Prezidento kanceliariją inicijuoti „šnipų mainus“ ar kitaip vykdyti valstybės valdžios funkcijas.
„Teismas taip pat pabrėžė, kad Prezidento kanceliarija nėra įgaliota spręsti dėl malonės nuteistajam suteikimo ar inicijuoti tokių mainų, o prezidento veikla, susijusi su malonės suteikimu, yra išimtinė prezidento konstitucinė prerogatyva, susijusi su valstybės valdžios įgyvendinimu, ir tokios veiklos nagrinėjimas nepriskirtas administracinių teismų kompetencijai“, – teigiama teismo pranešime spaudai.
Nenustatęs atsakovės neteisėtų veiksmų teismas taip pat atmetė M. Danieliaus reikalavimą priteisti jam 100 tūkst. eurų neturtinei žalai atlyginti.
Šis teismo sprendimas gali būti skundžiamas.
Už šnipinėjimą nuteistas laisvės atėmimo bausme
Apeliacinis teismas 2025 m. gegužės 15 dieną atmetė už šnipinėjimą Baltarusijai nuteisto 42 metų vilniečio M. Danieliaus skundą, nuosprendis įsiteisėjo ir jis liko nuteistas devynerių metų laisvės bausme. Kadangi nuosprendžio vyras laukė būdamas suimtas, kardomojo suėmimo terminas įskaitomas į laisvės atėmimo bausmę.
„M. Danielius surinko ir su Baltarusijos Respublikos žvalgybos organizacijos atstovais bendradarbiaujančiai žurnalistei perdavė didelį kiekį informacijos. Rinkdamas šią informaciją, jis prieš Baltarusijos Respublikos opozicijos atstovus naudojo apgaulę, jo neteisėti veiksmai gali sukelti pavojų nuo Baltarusijos diktatūrinio režimo persekiojimo į Lietuvos Respubliką pabėgusiems Baltarusijos Respublikos piliečiams ir jų artimiesiems“, – pažymėjo teisėjų kolegija.
Teisėjai paskelbė, kad vilniečio perduota informacija atitinka šnipinėjimo dalyko požymius, o M. Danielius ją surinko ir siuntė, vykdydamas užsienio žvalgybos organizacijos užduotį.
Anksčiau mnėtą bylą nagrinėjusi Vilniaus apygardos teismo teisėja Rasa Paužaitė atkreipė dėmesį, kad pats kaltinamasis neneigė perdavęs informaciją, minėta Baltarusijos žurnalistė bendradarbiavo su Baltarusijos žvalgybos organizacija KGB ir vykdė jos užduotis, o M. Danielius žinojo žurnalistės Ksenijos Lebedevos statusą, suprato, kad renka ir siunčia Baltarusijos žvalgybą dominančią informaciją. Per ikiteisminį tyrimą apklausiamas M. Danielius sakė, kad jis yra puikiai susipažinęs su Baltarusijos KGB funkcijomis, jos jam labai gerai žinomos.
Bylos duomenimis, M. Danielius lankydavosi Baltarusijos opozicijos organizacijų patalpose, dalyvaudavo renginiuose, įtariama, rinko ir perdavė informaciją apie jų veiklą, vykdomus projektus, finansavimo šaltinius, organizacijoms priklausančius asmenis ir jų susitikimus.
Perduodama bylą teismui, prokuratūra teigė, kad, tyrimo duomenimis, kaltinamasis M. Danielius nuo 2022 m. sausio iki 2023 m. vasario vykdė Baltarusijos pilietės bendradarbiaujančios su šios šalies žvalgybos organizacija užduotis, rinko ir perdavė ją dominančią informaciją. Minima Baltarusijos pilietė yra Minsko kontroliuojamos žiniasklaidos laidų vedėja K. Lebedeva.
M. Danielius nuteistas ne tik už Baltarusijos žvalgybai perduotą informaciją apie Lietuvoje veikiančias baltarusių opozicijos organizacijas, bet ir už informacijos perdavimą apie Ukrainoje esantį baltarusių Konstantino Kalinausko pulką.
