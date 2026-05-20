Lietuvos diena

V. Sinkevičiui premjero poste matant LSDP vadovą, I. Ruginienė atkerta: pirmiausia jis turi pasirūpinti savo reitingais

2026 m. gegužės 20 d. 16:32
Laikinajam Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkui Virginijui Sinkevičiui pareiškus, jog Vyriausybei turėtų vadovauti socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius, dabartinė ministrė pirmininkė Inga Ruginienė demokratą ragina verčiau rūpintis savo partijos reikalais.
„M. Sinkevičius yra puikus lyderis. Ne veltui socialdemokratai gegužės 1 d. jį išrinko vadovauti partijai. O V. Sinkevičius, man atrodo, pirmiausia turi pasirūpinti savo reitingais, o po to žvalgytis į kaimynus“, – trečiadienį žurnalistams sakė premjerė.
Kaip skelbta, interviu Eltai metu Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas V. Sinkevičius pareiškė, kad socialdemokratų vedlys Mindaugas Sinkevičius turėtų imtis lyderystės ir perimti vadovavimą Vyriausybei.
Gegužės pradžioje nuolatiniu Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininku išrinktas M. Sinkevičius teigė neatmetantis galimybės dar per šią Seimo kadenciją persikelti dirbti į Vilnių bei užimti postą centrinėje valdžioje. Tačiau, pasak socdemų lyderio, tai turėtų įvykti organiškai.

Politiniuose kuluaruose jau kurį laiką svarstoma, jog M. Sinkevičius galėtų užimti premjero postą ir pakeisti šiuo metu ministre pirmininke dirbančią I. Ruginienę. Vis tik LSDP lyderis pabrėžia, jog galimi pokyčiai neturėtų būti sukuriami dirbtinai.
Socialdemokratų deleguota I. Ruginienė premjerės pareigas pernai perėmė iš Gintauto Palucko, atsistatydinusio po žurnalistiniuose tyrimuose iškeltų klausimų apie jo ir jo šeimos verslo ryšius.
Naujausia „Delfi“ užsakymu bendrovės „Spinter tyrimai“ atlikta apklausa rodo, kad I. Ruginienę kaip tinkamiausią eiti Vyriausybės vadovės pareigas mato 3,5 proc. apklaustųjų, ji šių reitingų lentelėje rikiuojasi penktoje vietoje.
Virginijus SinkevičiusLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)Inga Ruginienė
