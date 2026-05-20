VSAT: neteisėtų migrantų Baltarusijos pasienyje neapgręžta 12 parų iš eilės

Tuo metu su migrantų antplūdžiu susiduriantys Latvijos pareigūnai vėl apgręžė nemažą skaičių atėjūnų – antradienį buvo apgręžti 64 užsieniečiai, parą prieš tai – 77 migrantai.
Lenkijos pasienio tarnyba pranešė pirmadienį neteisėtų migrantų nefiksavusi, informavo Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 724.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25,3 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.