Lietuvos dienaAktualijos

VSAT: neteisėtų migrantų Baltarusijos pasienyje neapgręžta 12 parų iš eilės

2026 m. gegužės 20 d. 08:02
Lietuvos pasieniečiai antradienį prie sienos su Baltarusija nefiksavo nė vieno neteisėto migranto – neteisėtų migrantų neapgręžta jau 12 parų iš eilės.
Daugiau nuotraukų (5)
Tuo metu su migrantų antplūdžiu susiduriantys Latvijos pareigūnai vėl apgręžė nemažą skaičių atėjūnų – antradienį buvo apgręžti 64 užsieniečiai, parą prieš tai – 77 migrantai.
Lenkijos pasienio tarnyba pranešė pirmadienį neteisėtų migrantų nefiksavusi, informavo Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 724.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25,3 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
Lietuvos ir Baltarusijos pasienisValstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)nelegalūs migrantai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.