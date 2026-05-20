Vyriausybė palaiko M. Kačerauskio skyrimą ambasadoriumi Moldovoje

Trečiadienį vykusio posėdžio metu nuspręsta prezidentui Gitanui Nausėdai teikti siūlymą skirti Lietuvos diplomatinį atstovą į naująsias pareigas nuo rugpjūčio 28 d.
Šiuo metu Lietuvos ambasadai Moldovoje vadovauja Tadas Valionis. Jis šias pareigas eina nuo 2022 m.
Į ambasadoriaus pareigas skiriamas M. Kačerauskis buvo pirmasis paskirtas diplomatas Lietuvos ambasadoje Moldovoje.
Lietuvoje valstybės diplomatinius atstovus skiria ir atleidžia prezidentas užsienio reikalų ministro teikimu, pritarus Seimo Užsienio reikalų komitetui ir Vyriausybei.
