B. Sabatauskaitė dar vienai kadencijai paskirta lygių galimybių kontroliere

Jos kandidatūrą ketvirtadienį vykusio slapto balsavimo metu palaikė 64 parlamentarai, 21 pasisakė prieš, dar 12 susilaikė, 1 biuletenis buvo sugadintas.
Pirmoji B. Sabatauskaitės, kaip lygių galimybių kontrolierės, kadencija baigėsi balandžio 1 d.
Prieš paskyrimą lygių galimybių kontroliere B. Sabatauskaitė vadovavo Lietuvos žmogaus teisių centrui.
ELTA primena, kad 2021 m. pirmai kadencijai teisininkę B. Sabatauskaitę į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos vadovės pareigas pasiūlė tuometė Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė–Nielsen.
Ši kandidatūra buvo kritikuojama dėl neva galimų susitarimų tarp valdančiųjų ir opozicinės Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcijos, kurios narys yra kandidatės tėvas Julius Sabatauskas. Tiesa, jis nusišalino nuo dalyvavimo diskusijoje ir balsavimo Seime dėl šio klausimo.
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba yra nepriklausoma žmogaus teisių institucija, kuri rūpinasi lygių galimybių užtikrinimu Lietuvoje. Tarnyba atlieka tyrimus dėl diskriminacijos, konsultuoja organizacijas, vykdo švietėjišką ir prevencinę veiklą.