Lietuvos dienaAktualijos

B. Sabatauskaitė dar vienai kadencijai paskirta lygių galimybių kontroliere

2026 m. gegužės 21 d. 14:23
Teisininkė Birutė Sabatauskaitė, Seimo sprendimu, antrai kadencijai buvo paskirta vadovauti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai.
Daugiau nuotraukų (4)
Jos kandidatūrą ketvirtadienį vykusio slapto balsavimo metu palaikė 64 parlamentarai, 21 pasisakė prieš, dar 12 susilaikė, 1 biuletenis buvo sugadintas.
Pirmoji B. Sabatauskaitės, kaip lygių galimybių kontrolierės, kadencija baigėsi balandžio 1 d.
Prieš paskyrimą lygių galimybių kontroliere B. Sabatauskaitė vadovavo Lietuvos žmogaus teisių centrui.
Susiję straipsniai
Apklausa: beveik 80 proc. gyventojų pritaria viešųjų erdvių pritaikymui žmonėms su negalia

Apklausa: beveik 80 proc. gyventojų pritaria viešųjų erdvių pritaikymui žmonėms su negalia

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pernai sulaukė daugiausiai skundų per visa Tarnybos istoriją

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pernai sulaukė daugiausiai skundų per visa Tarnybos istoriją

A. Jakavonienė siūloma į vaiko teisių apsaugos kontrolieres, B. Sabatauskaitė – į lygių galimybių

A. Jakavonienė siūloma į vaiko teisių apsaugos kontrolieres, B. Sabatauskaitė – į lygių galimybių

ELTA primena, kad 2021 m. pirmai kadencijai teisininkę B. Sabatauskaitę į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos vadovės pareigas pasiūlė tuometė Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė–Nielsen.
Ši kandidatūra buvo kritikuojama dėl neva galimų susitarimų tarp valdančiųjų ir opozicinės Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcijos, kurios narys yra kandidatės tėvas Julius Sabatauskas. Tiesa, jis nusišalino nuo dalyvavimo diskusijoje ir balsavimo Seime dėl šio klausimo.
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba yra nepriklausoma žmogaus teisių institucija, kuri rūpinasi lygių galimybių užtikrinimu Lietuvoje. Tarnyba atlieka tyrimus dėl diskriminacijos, konsultuoja organizacijas, vykdo švietėjišką ir prevencinę veiklą.
Lygių galimybių kontrolierėBirutė Sabatauskaitė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.