Buvęs kariuomenės vadas V. Rupšys pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, skirta 20 tūkst. eurų bauda

Jam skirta 20 tūkst. eurų bauda, 5 metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje.
Teismas pripažino, kad savo veiksmais V. Rupšys padarė didelę neturtinę žalą valstybei, kariuomenei ir valstybei.
„Nors turtinė žala nėra didelė, nesiekė 4 tūkstančių eurų, teismas pripažino, kad padaryta didelė neturinė žala Lietuvos kariuomenei, valstybei, nes abu asmenys užėmė itin aukštas pareigas Lietuvos kariuomenėje. Valdemaras Rupšys buvo vienas iš aukščiausių valstybės pareigūnų. Jie yra atsakingi, kad valstybės lėšos būtų naudojamos skaidriai, teisėtai ir pagrįstai, tačiau, nepaisydami to, tyčia klastojo dokumentus, sukčiavo. Tokiu būdu asmeniniams Rupšio poreikiams tenkinti buvo panaudotos valstybės biudžeto lėšos“, – skelbdama nuosprendį sakė teisėja U. Gailiūnienė.
Šis pirmosios instancijos nuosprendis nėra galutinis ir gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
Kitam bylos kaltinamajam buvusiam Karo medicinos tarnybos odontologui Šarūnui Ratkui pareikšti kaltinimai dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir padėjimo sukčiauti. Jis taip pat nuteistas.
Jam skirta 15 tūkst. eurų bauda, 5 metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje.
Teisėja U.Gailiūnienė abiem skyrė tokias pat bausmes, kokių ir prašė Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras Stanislavas Barsulis.
Tačiau teisėja atmetė prokuroro vardu Krašto apsaugos ministerijos pareikštą ieškinį abiem nuteistiesiems, nes jis pareikštas netinkamo subjekto vardu. Ji sakė, kad šis ieškinys gali būti reiškiamas ir civiline tvarka.
Baudžiamoji byla susijusi su 2022 m. liepos įvykiais, kai V. Rupšys kreipėsi į tuometinį Karo medicinos tarnybos odontologą Š. Ratkų ir pranešė apie komandiruotėje Vokietijoje patirtą dantų traumą.
„Išnagrinėjęs baudžiamąją bylą teismas iš liudytojų parodymų, dokumentų, teismas nustatė, kad kaltinamasis Valdemaras Rupšys dantų neteko ne dėl staigios traumos tarnybos metu, o dėl lėtinio anksčiau susiklosčiusio susirgimo. Kadangi dantų netekimas nesusijęs su tarnyba, nebuvo ir pagrindo jų implantavimo protezavimo paslaugas apmokėti valstybės lėšomis. Teismas nustatė, kad abu kaltinamieji apie tai žinojo, tačiau siekdami, kad Valdemarui Rupšiui apie tai nereiktų mokėti už paslaugas savo asmeninėmis lėšomis, suklastojo dokumentus, juose nurodydami neteisingas aplinkybes, pateikė šiuos dokumentus valstybės tarnautojams, įstaigoms, taip pat nutylėjo esminę informaciją apie tikrąją dantų būklė, dėl ko valstybės tarnautojai pripažino jog, kad įvykis susijęs su tarnyba. Suklaidinti buvo ir dėl to vėliau dantų protezavimo paslaugos buvo apmokėtos iš krašto apsaugai skirtų lėšų. Todėl abu kaltinamieji pripažinti kaltais dėl sukčiavimo, dokumentų klastojimo“, – skelbdama nuosprendį sakė teisėja U. Gailiūnienė.
Kaip anksčiau sakė prokuroras, manoma, kad Š. Ratkus, į kurį kreipėsi V. Rupšys, esą padėjo suklastoti medicininius dokumentus, taip padedant buvusiam kariuomenės vadui padengti išlaidas už dantų implantus.
Valstybės kaltintojo S. Barsulio teigimu, Š. Ratkus sąmoningai suklastojo V. Rupšio ambulatorines kortelės vizito informaciją, jo veiksmais buvo pakirstas pasitikėjimas pareigas einančiais karininkais. V. Rupšys, anot prokuroro, sulaužė kario priesaiką, dėl jo veiksmų buvo diskredituota krašto apsaugos sistemos institucija.
Ikiteisminį tyrimą šioje byloje atliko Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).