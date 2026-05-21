Dalyje Latvijos vėl skelbiant oro pavojų – R. Kauno žinia Lietuvos gyventojams

Ketvirtadienio rytą dalyje Latvijos vėl paskelbus oro pavojų, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, jog šiuo metu Lietuvoje oro atakos grėsmės nėra. Tiesa, jis pažymi, jog gyventojai turėtų išlikti budrūs.
„Latvijoje paskelbtas perspėjimas dėl oro pavojaus. Šiuo metu oro atakos grėsmės Lietuvai nėra, tačiau Lietuvos kariuomenė ir tarnybos atidžiai seka situaciją bei palaiko ryšį su sąjungininkais“, – socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje teigia ministras.
„Būkime ramūs, bet budrūs. Jeigu situacija keistųsi, institucijos informuos visuomenę“, – pažymi jis.
Lrytas iš arti: naujausi vaizdai iš galimai nukritusio drono paieškų
Kiek vėliau Seime jis nurodė, jog, naujausiais duomenimis, Latvijoje fiksuotas objektas link Lietuvos nejuda.
„Naujausiais duomenimis, link Lietuvos nejuda. Turime suprasti, kad situacija yra dinamiška ir gali kisti. Šiuo metu turime informaciją, kad link Lietuvos nejuda, tačiau kariuomenė stebi, NATO oro naikintuvai dirba“, – Seime žurnalistams sakė ministras.
Tiesa, kas yra matoma radaruose, R. Kaunas nedetalizavo.
Kaip skelbta, trečiadienio rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai, vėliau laikinai uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto, sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje.
Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) informavo, kad Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas gyventojų oro pavojus. Vėliau oro atakos įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams. Po keliolikos minučių, 10.26 val., išplatintas pranešimas apie oro pavojų. Jis buvo atšauktas 10.51 val.
Vėliau oro pavojus buvo atšauktas visoje Lietuvos teritorijoje.
Kiek vėliau NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas nurodė, kad į Lietuvą trečiadienį įskridęs dronas šalies sieną kirto apie 9.40 val. Tačiau vėliau, apie 11.09 val., objektas dingo iš radarų ties Merkine.
Šiuo metu drono paieškos vyksta Varėnos rajone – tikėtinoje objekto nukritimo vietovėje.
Ministro teigimu, paieškos bus tęsiamos, kol dronas bus rastas arba kol bus įsitikinta, kad jo Lietuvoje nėra.
„Paieškos yra tęsiamos ir bus tęsiamos tiek, kiek reikės, kad įsitikintume, kad drono Lietuvoje nėra arba jį rastume“, – nurodė R. Kaunas.
ELTA primena, kad Latvijos ginkluotosios pajėgos ketvirtadienį apie 10.45 val. vietos laiku paskelbė perspėjimą dėl galimos grėsmės oro erdvei trijuose Latgalos rajonuose: Kraslavos, Rėzeknės ir Ludzos. Apie tai pranešė Latvijos visuomeninis transliuotojas. 11:27 val. įspėjimas paskelbtas ir Aukštutinės Dauguvos savivaldybėje. Tai reiškia, kad įspėjimas dabar galioja Daugpilio, Ludzos, Rėzeknės ir Kraslavos miestuose, taip pat kituose šių savivaldybių miesteliuose.
