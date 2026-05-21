Netrukus Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) informavo, kad radarais šįkart fiksuoti ne vienas, o du objektai, galimai dronai.
Gyventojams išsiųstuose perspėjimuose buvo nurodyta nedelsiant vykti į priedangas ar kitas saugias vietas bei laukti tolesnių rekomendacijų. Tuo metu Lietuvos kariuomenė skelbė, kad NATO oro policijos misiją vykdantys naikintuvai juda link galimo taikinio.
„Utenos rajone skelbiamas oro atakos įspėjimas „RAUDONA“ (ataka labai tikėtina arba jau vyksta). Priežastis – radaruose stebimas drono požymių turinčio objekto judėjimas. Gyventojai turėtų susirasti priedangą iki signalo atšaukimo. NATO naikintuvai juda link galimo taikinio“, – skelbė kariuomenė socialiniame tinkle „Facebook“.
Tuo pačiu metu dalis Utenos apskrities gyventojų sulaukė perspėjimų į telefonus.
„ORO PAVOJUS DĖL DRONO. Nedelsdami skubėkite į priedangą ar saugią vietą, pasirūpinkite artimaisiais, laukite tolesnių rekomendacijų. Apie pavojaus pabaigą informuosime atskiru pranešimu“, – rašyta gyventojams išsiųstame pranešime.
NKVC taip pat informavo, kad Utenoje buvo įjungtos perspėjamosios sirenos, o gyventojams rekomenduota sekti oficialią informaciją bei rekomendacijas interneto svetainėje LT72.
Praėjus beveik valandai situacija buvo pervertinta – visai Utenos apskričiai paskelbtas „GELTONAS“ signalas.
„Visai Utenos apskričiai – geltonas signalas. Tai reiškia, kad pavojus galimas, žmonės turėtų žinoti artimiausias priedangas, tačiau jose būti šiuo metu nebūtina“, – pranešė NKVC.
Lietuvos kariuomenė tuo metu skelbė, kad objektai radaruose jau nebefiksuojami, o NATO naikintuvai tęsia kovinį patruliavimą palei šalies sieną.
Vėliau oro atakos pavojus buvo visiškai atšauktas.
„Atnaujinimas: oro atakos įspėjimas Utenos apskrityje ATŠAUKIAMAS (statusas – BALTA). NATO oro policijos misiją atliekantys naikintuvai grįžta į bazę“, – pranešė Lietuvos kariuomenė.
Kariuomenė taip pat nurodė, kad į vietovę, kurioje radarai prarado kontaktą su galimu objektu, išsiųstas Karinių oro pajėgų sraigtasparnis.
„Į vietą, kurioje objektą nustojo matyti radarai, vyksta Karinių oro pajėgų sraigtasparnis, kuris apžiūrės vietovę“, – skelbta pranešime.
R. Kaunas: pirminiais duomenimis, situacija panaši kaip vakar – fiksuojamas galimas dronas
Seime žurnalistams krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė kol kas neteiksiantis platesnių komentarų apie situaciją Utenos rajone. Jis tik patvirtino, kad į šalies oro erdvę įskrido, kaip tikėtina, dronas.
„Kol kas aš nieko nekomentuosiu, kadangi duomenis gaunu dabar, praktiškai gyvai“, – žurnalistams sakė R. Kaunas, palikdamas Seimo rūmus ir išvykdamas į Krašto apsaugos ministeriją (KAM).
„Kiek pradinė informacija teigia, tai taip – tai galimas dronas. Panaši situacija, kaip buvo vakar. Na, ir NATO policijos misija aktyvuota“, – pridūrė jis.
Klausiamas, ar tai gali būti tas pats bepilotis orlaivis, dėl kurio ketvirtadienį dalyje Latvijos teritorijos taip pat buvo paskelbtas oro pavojus, R. Kaunas atsakė: „Mažai tikėtina“.
I. Ruginienė: įtariamas dronas juda nuo Pabradės šiaurės kryptimi
Apie Utenos rajone paskelbtą oro pavojų pasisakė ir premjerė Inga Ruginienė. Ji nurodė, kad radarų fiksuojamas objektas skrenda nuo Pabradės šiaurės kryptimi.
„Utenos rajone pastebėtas dronas, paskelbtas oro pavojus. Utenos rajono gyventojai raginami nedelsiant vykti į priedangas, rūsius ar kitas saugias vietas ir sekti oficialią informaciją.
NATO oro policijos misija pakelta į parengtį, Lietuvos kariuomenei duotas leidimas droną sunaikinti. Šiuo metu objektas juda nuo Pabradės šiaurės kryptimi“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė I. Ruginienė.
Ji ragino gyventojus neignoruoti perspėjimų ir vadovautis institucijų pranešimais bei rekomendacijomis.
„Svarbiausia dabar – rimtis, susikaupimas ir atsakingas elgesys. Institucijos dirba pilnu pajėgumu, situacija stebima realiu laiku kartu su NATO sąjungininkais“, – patikino ministrė pirmininkė.
ELTA primena, kad pastarąjį kartą oro pavojus Vilniaus apskrityje paskelbtas gegužės 20-osios rytą. Tai buvo pirmas toks atvejis atkurtos valstybės istorijoje.
Gegužės 20-osios rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai, vėliau laikinai uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto, sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje.
Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) informavo, kad Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas įspėjimas apie galimą oro pavojų, įvestas geltonas grėsmės lygis. Vėliau toks įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams. Po keliolikos minučių, 10.26 val., išplatintas pranešimas apie oro pavojų bei įvedamą raudoną grėsmės lygį. Jis buvo atšauktas 10.51 val. Vėliau geltonas grėsmės lygis atšauktas visoje Lietuvos teritorijoje.
Skelbta, kad į Lietuvą įskridęs dronas šalies sieną kirto apie 9.40 val.
Pasak Lietuvos kariuomenės, statusas „Geltona“ reiškia, kad ataka tikėtina, bet dar nevyksta, gyventojai turi nusimatyti priedangas, jei statusas pasikeistų į „Raudona“.
„Raudona“ reiškia, kad kyla tiesioginė grėsmė gyvybei ar saugumui, yra ekstremali situacija, būtina nedelsiant laikytis nurodymų (slėptis, evakuotis ir panašiai), sekti LRT informaciją.
Tuo metu „Balta“ – pavojaus nėra, gyventojai gali palikti priedangas ir saugias patalpas, tačiau yra skatinami išlikti budrūs ir toliau sekti informaciją.
