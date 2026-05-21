Drono paieškų fone – liūdnas Varėnos r. vicemero pastebėjimas ir ironija apie „radybas“

Kaip naujienų portalams „AlytusPlius“ ir „VarėnaPlius“ teigė Varėnos rajono savivaldybės vicemeras, laikinai einantis mero pareigas, Alvydas Verbickas, jei dronas iš tiesų nukrito šiame regione, anksčiau ar vėliau jis bus surastas.
„Mes betarpiškai bendraujame su institucijomis. Kaip bebūtų liūdna, visada esame pirmieji: pirmieji pasitikome migrantus, kurie atėjo pas mus, pirmieji dronai nusileido. Aišku, kad mes tuo nesidžiaugiame. Vienintelė paguoda, kad nenukentėjo nei vienas žmogus ir visi yra sveiki“, – portalams sakė vicemeras.
Visgi pašnekovas situaciją bandė vertinti ir su ironija.
„Bet aš gal su humoru pasakysiu, kad tuoj prasidės voveruškos ir mes rasim tą droną. Kitaip tariant, labai tinka patarlė – skęstančiųjų gelbėjimas yra pačių skęstančiųjų reikalas“, – kalbėjo jis.
Primename, kad trečiadienio rytą netoli Lietuvos sienos užfiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, Lietuvoje buvo imtasi sustiprintų saugumo priemonių. Reaguojant į galimą grėsmę, pakelti NATO oro policijos misiją vykdantys naikintuvai, laikinai uždaryta oro erdvė virš Vilniaus oro uosto, o Vilniaus apskrityje sustabdytos traukinių operacijos.
Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) pranešė, kad Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas oro pavojus. Netrukus perspėjimo pranešimai buvo išsiųsti ir Vilniaus apskrities gyventojams. Oro atakos pavojus Vilniaus regione paskelbtas 10.26 val., o jau 10.51 val. pranešta apie jo atšaukimą. Vėliau pavojus atšauktas visoje Lietuvos teritorijoje.
Policijos atstovai teigė, kad pranešimų apie Lietuvos teritorijoje nukritusį ar sudužusį droną kol kas nėra gauta.
Tuo metu NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas nurodė, kad į Lietuvą galimai įskridęs objektas valstybės sieną kirto apie 9.40 val., tačiau vėliau, apie 11.09 val., dingo iš radarų ties Merkinės apylinkėmis.
