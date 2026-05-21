I. Ruginienė įvertino K. Budrio pasisakymą apie Kaliningradą

„Aš užsienio reikalų ministro pasisakymą daugiau vertinčiau kaip norą naudoti atgrasymo retoriką. Labai norėčiau, kad mes daugiau kalbėtume ir naudotume atgrasymą, bet ne eskalacijos retoriką“, – ketvirtadienį Seime parlamentarams teigė I. Ruginienė.
Kaip skelbta, užsienio reikalų ministras K. Budrys neseniai davė interviu Šveicarijos laikraščiui „Neue Zürcher Zeitung“ apie Rusijos ir Baltarusijos keliamą grėsmę. Jis pasisakė už tvirtą NATO atgrasymą.
„Turime parodyti rusams, kad galime pralaužti jų mažąją Kaliningrade sukurtą tvirtovę. NATO turi priemonių, kad kritiniu atveju visiškai sunaikintų ten esančias Rusijos oro gynybos ir raketų bazes“, – žurnalisto paklaustas apie kaimyninį Kaliningradą sakė jis.
Tokius K. Budrio pasisakymus Kremliaus spaudos atstovas Dmitrijus Peskovas įvertino kaip „antirusiškus“, o Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova teigė, jog tai buvo tiesioginis raginimas pulti suverenią valstybę ir taip neva kenkiama Europos stabilumui
Rusijos Kaliningrado regionas vis dar yra svarbi karinė bazė, kurioje yra raketų sistemų, galinčių pasiekti visą Baltijos jūros regioną.
Naujausios pastabos nuskambėjo tuo metu, kai tarp Baltijos šalių Estijos, Latvijos ir Lietuvos bei Rusijos tvyro įtampa dėl virtinės incidentų su bepiločiais orlaiviais.
Šių incidentų metu į Baltijos šalių oro erdvę atklysta Ukrainos bepiločiai orlaiviai, artėjantys prie Rusijos taikinių Suomijos įlankoje.
Maskva kaltina Baltijos šalis, neva jos leidžia naudotis savo teritorija Ukrainos atakoms, tačiau šį teiginį griežtai atmeta Baltijos šalių sostinių pareigūnai.
