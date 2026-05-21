Išgirdęs R. Kauno atsakymus, D. Griškevičius pratrūko: gėda, ministre

Besipiktinantį ir šūkaujantį parlamentarą teko raminti ir posėdžiui pirmininkavusiam Raimondui Šukiui.
„Vardan Lietuvos“ vicepirmininkas pasipiktino Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovo atsakymai dėl planų Šiauliuose esantį oro uostą skirti išskirtinai karinėms oro pajėgoms, atsisakant civilinės aviacijos.
Apie tai prieš kelias dienas R. Kaunas pranešė socialiniame tinkle „Facebook“. Jis nurodė, kad Šiaulių oro uostas taps pagrindine Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų baze, į kurią iki 2034 m. ketinama investuoti apie 400 mln. eurų, o iki 2040-ųjų – dar papildomus 300 mln. eurų.
R. Kauno pasisakymai supykdė D. Griškevičių: teko raminti
Pasak ministro, oro uostas bus pritaikytas F-35 naikintuvams, bus įkurtas „Black Hawk“ mokymų korpusas, transporto orlaivių angaras, bepiločių orlaivių infrastruktūra.
„Sudėjus visas aplinkybes, akivaizdu, kad Šiaulių oro uostas liks tik kariniams poreikiams. Ne civiliniams“, – socialinio tinklo paskyroje rašė R. Kaunas.
Reaguodamas į šią informaciją, Vyriausybės valandos metu D. Griškevičius klausė ministro, ar normalu, jog iki šiol į oro uostą investavusieji bei pati savivaldybė apie būsimus planus atsisakyti civilinės aviacijos sužinojo socialiniuose tinkluose.
„Aš noriu, vis dėlto, jūsų paklausti – ar tai normali praktika, kada savivaldybė, investuotojai, kurie šiuo metu yra padarę investicijas, planuoja naujas investicijas, turi sužinoti tokią informaciją iš ministro socialinių tinklų? Kitas dalykas – kaip tai koreliuoja su regionine politika? Na, siekiame pritraukti investicijas į regioną. Ir koks yra siunčiamas signalas investuotojams, kurie nėra niekada apibrėžti ir nežino, kada pasikeis kažkokios aplinkybės ir jų padarytos investicijos gali nuplaukti į šoną?“ – kėlė klausimus opozicijos narys.
„Kitas dalykas – jūs akcentuojate, kad civilinei sričiai negali būti skirtos lėšos. Tai aš tik atkreipiu dėmesį, kad savivaldybė ir neprašo jokių lėšų skirti. Tik prašo pratęsti nuomos sutartį terminalui“, – piktinosi jis, referuodamas į R. Kauno įrašo mintį, jog „negalima naudoti gynybos lėšų civilinei aviacijai“.
Atsakydamas į D. Griškevičiaus klausimus, R. Kaunas pakartojo tai, ką skelbė viešai socialiniuose tinkluose.
Jis nurodė, kad KAM yra išsiuntusi oficialius raštus savivaldybei apie planuojamus projektus Šiaulių oro uoste.
„Šiaulių meras tikrai žino situaciją, kad jis labai daug komunikuoja, dar užsiima „Facebook“ diplomatija vietoje to, kad atvažiuotų. Raštai yra išsiųsti“, – nurodė „socdemas“.
„Atsakant labai aiškiai ir nuosekliai: norint, kad mes turėtume NATO standartus atitinkančią karinę bazę, civilių ten negali būti. Tiesiog negali. Tai vienas momentas.
Antras momentas – jeigu mes norime turėti tokią bazę, reiškia, mes turime investuoti papildomus šimtus milijonų ir tai reiškia ir nusileidimo takų rekonstrukcijos, kurios vyks turbūt minimum du metus. Tai fiziškai net negalės atskristi civiliniai orlaiviai, kadangi iš tos bazės pagalbiniu taku kils tik NATO naikintuvai, tik kariniai orlaiviai. Tai jau net ir techniškai neįmanoma išpildyti verslo poreikių“, – pažymėjo jis.
R. Kauno teigimu, Lietuvoje yra pakankamai oro uostų, kuriuose gali vykti civilinės aviacijos veikla. Tad Šiaulių atveju skiriamas prioritetas investuoti ir pritaikyti bazę kariniams poreikiams, paisant ir NATO standartų.
„O kaip atrodo ta infrastruktūra, į kurią, kaip sakote, verslas investavo – man yra atsiųstos nuotraukos, kur ant infrastruktūros medžiai auga. Tai... Aš sakau“, – dėstė ministras, tačiau buvo pertrauktas D. Griškevičiaus šūksnių iš posėdžių salės.
„Jūs nuvažiuokite!“ – riktelėjo demokratas.
„Tokia informaciją aš gavau. Aš buvau tame oro uoste“, – atkirto R. Kaunas.
„Tai, kad nepanašu“, – atgal šūktelėjo D. Griškevičius.
Politikui toliau šūkaujant, posėdžiui pirmininkavęs R. Šukys paskambino varpeliu ir sudrausmino opozicijos narį.
„Gerbiamas Domai Griškevičiau – jeigu jūsų netenkina atsakymas į klausimą, galite jį pakartoti raštiškai, ministras atsakys papildomai. Taip ir sutarkime“, – sakė „aušrietis“.
Visgi, D. Griškevičius nerimo ir šūkaudamas paliko posėdžių salę.
„Gėda ministre, gėda. Atvažiuokite!“ – piktinosi jis.
