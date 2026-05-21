Įvardijo, kuriose zonose Lietuvoje skrido dronas

Vėliau kariuomenė informavo, kad oro pavojaus įspėjimai Vilniaus apskrityje ir visoje Lietuvoje buvo atšaukti.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas LRT TELEVIZIJAI teigė, kad visi turimi požymiai rodo, jog tai galėjo būti dronas, tačiau galutinai to patvirtinti kol kas negalima, nes pats objektas dar nėra surastas.
Paklaustas, kokia trajektorija objektas skrido Lietuvos teritorijoje, ministras pažymėjo, kad išsamesnius duomenis pateiks Lietuvos kariuomenė, kai bus baigta informacijos analizė. Vis dėlto jis atkreipė dėmesį, kad dronas skrido „visose zonose, kuriose buvo paskelbtas oro pavojus“.
Primename, kad trečiadienio rytą netoli Lietuvos sienos užfiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, Lietuvoje buvo imtasi sustiprintų saugumo priemonių. Reaguojant į galimą grėsmę, pakelti NATO oro policijos misiją vykdantys naikintuvai, laikinai uždaryta oro erdvė virš Vilniaus oro uosto, o Vilniaus apskrityje sustabdytos traukinių operacijos.
Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) pranešė, kad Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas oro pavojus. Netrukus perspėjimo pranešimai buvo išsiųsti ir Vilniaus apskrities gyventojams. Oro atakos pavojus Vilniaus regione paskelbtas 10.26 val., o jau 10.51 val. pranešta apie jo atšaukimą. Vėliau pavojus atšauktas visoje Lietuvos teritorijoje.
Policijos atstovai teigė, kad pranešimų apie Lietuvos teritorijoje nukritusį ar sudužusį droną kol kas nėra gauta.
Tuo metu NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas nurodė, kad į Lietuvą galimai įskridęs objektas valstybės sieną kirto apie 9.40 val., tačiau vėliau, apie 11.09 val., dingo iš radarų ties Merkinės apylinkėmis.
Premjerė Inga Ruginienė pabrėžė, kad gyventojų perspėjimo sistema šįkart suveikė tinkamai, o ateityje visuomenė apie galimas grėsmes bus informuojama dar operatyviau.
