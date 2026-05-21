Latvijoje paskelbus oro pavojų I. Ruginienė ramina lietuvius

„Prašau visų išlikti ramiais, remtis tik oficialia informacija ir vadovautis atsakingų institucijų nurodymais. Jei situacija keistųsi, visuomenė bus informuota nedelsiant“, – ketvirtadienį „Facebook“ paskelbė I. Ruginienė.
„Mūsų kariuomenė, atsakingos tarnybos ir institucijos nuolat stebi situaciją bei palaiko glaudų ryšį su sąjungininkais“, – pridūrė ji.
Latvijos ginkluotosios pajėgos ketvirtadienį apie 10.45 val. vietos laiku paskelbė perspėjimą dėl galimos grėsmės oro erdvei trijuose Latgalos rajonuose: Kraslavos, Rėzeknės ir Ludzos. Apie tai pranešė šalies visuomeninis transliuotojas.
Po oro pavojaus pavojaus – I. Ruginienės atsiprašymas: „Pastabos buvo išgirstos“
Kaip skelbta, trečiadienio rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai, vėliau laikinai uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto, sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje.
Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) informavo, kad Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas gyventojų oro pavojus. Vėliau oro atakos įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams. Po keliolikos minučių, 10.26 val., išplatintas pranešimas apie oro pavojų. Jis buvo atšauktas 10.51 val.
Susiję straipsniai
Vėliau oro pavojus buvo atšauktas visoje Lietuvos teritorijoje.
Kiek vėliau NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas nurodė, kad į Lietuvą trečiadienį įskridęs dronas šalies sieną kirto apie 9.40 val. Tačiau vėliau, apie 11.09 val., objektas dingo iš radarų ties Merkine.
Šiuo metu drono paieškos vyksta Varėnos rajone – tikėtinoje objekto nukritimo vietovėje.
LatvijaInga RuginienėOro pavojus
Rodyti daugiau žymių