Vos prieš mėnesį Seime prisiekusi V. Targamadzė nuo demokratų sprunka pas „socdemus“, ketina išstoti iš partijos

Lrytas šaltinių teigimu, socialdemokratai uždaro frakcijos posėdžio metu ketvirtadienį apsisprendė priimti savo buvusią bendražygę atgal. Tiesa, ne visi šią žinią pasitiko labai džiugiai, nes V. Targamadzė anksčiau buvo iškeitusi pačius socialdemokratus į tuos pačius demokratus, tad abejojama jos lojalumu.
Šią žinią Lrytas patvirtino ir pati V. Targamadzė. Ji pasakojo, kad prisijungti prie socialdemokratų antradienį ją pakvietė Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
Politikė ketina išstoti ir iš Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ partijos.
„Aš išeisiu iš partijos. Yra įvairios priežastys, kodėl žmonės pasitraukia. Aš nenorėčiau jų vardinti“, – Lrytas kalbėjo V. Targamadzė, pabrėždama, kad tos priežastys susijusios ne vien su vieta Švietimo ir mokslo komitete.
V. Targamadzė į Seimą pateko prieš mėnesį, kai Seimo nario mandato atsisakė demokratas Giedrimas Jeglinskas. Seime ji prisijungė prie Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijos.
Parlamente ji yra dirbusi ir praėjusią kadenciją. Tuomet buvo išrinkta su tais pačiais socialdemokratais, pas kuriuos ir nori sugrįžti.
Lrytas žiniomis, su demokratais V. Targamadzė susipyko dėl to, kad nebuvo paskirta į Seimo Švietimo ir mokslo komitetą, kuriame jau dirba demokratė Agnė Jakavičiūtė-Miliauskienė.
Pati politikė Lrytas teigė, kad vietą šiame komitete jai buvo pažadėjęs laikinasis partijos pirmininkas Virginijus Sinkevičius, tačiau šio pažado neišpildė. Kituose komitetuose V. Targamadzė dirbti nenori. O „socdemai“ kėdę taip pat pažadėjo. Jei neduotų, eitų dirbti į Mišrią parlamentarų grupę.
„Sutikau eiti (į Seimą, – Lrytas) grynai dėl švietimo. Mano prioritetas yra švietimas. Mano partija, kaip sakau, yra švietimas“, – kartojo V. Targamadzė.
Demokratai šiame komitete turi tik vieną kvotą, o rotacijų atlikti nenori. Atrodo, kad jie ir patys nelabai liūdi, jog netenka V. Targamadzės.
Paklausta, kaip vertina socialdemokratų vykdomą švietimo politiką, ji aiškino, kad mato ir pliusų, ir minusų.
„Suprantate, niekada negalima sakyti kategoriškai. Yra dalykų, kur galime pritarti, ir yra dalykų, kur aš kitaip matau. Pavyzdžiui, aš nepritariu 10 balų pridėjimui. Bet yra ir teigiamų dalykų. Nebūna juoda arba balta.
Švietime yra labai daug smegduobių. Tai yra viena iš priežasčių manu sugrįžimo į politiką, į Seimą. Galbūt tai ir pastūmėjo eiti pas valdančiuosius, kad būtų galima daugiau diskutuoti ir pateikti argumentus“, – dėstė parlamentarė.
Ar saviškiams pranešė, kad traukiasi? V. Targamadzė nurodė, kad antradienį juos įspėjo, jog išeis, jei negaus vietos komitete. Panašu, kad ketvirtadienį apie savo apsisprendimą jų informavusi nebuvo.
Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūnas Lukas Savickas nurodė, kad sužinojo apie V. Targamadzės sprendimą iš pranešimų žiniasklaidoje. Tiesa, anot jo, to buvo galima tikėtis, mat politikė nedalyvavo ketvirtadienį ryte vykusiame demokratų frakcijos posėdyje.
„Garbingai iš gerbiamos Seimo narės sužinojome – iš jos komentarų spaudoje“, – sakė L. Savickas.
„Žinau taip pat, kaip ir jūs – iš komentarų, kad dar nutarė konsultuotis, su kuo būtų geriau eiti (dirbti – Lrytas). Bet suprantu, kad konsultacijų apimtis yra paprasta – kas duos postą ir poziciją, ten ir nueis“, – aiškino jis, paklaustas, ar žino, prie kurios frakcijos jungsis V. Targamadzė.
Pati politikė tvirtina, kad demokratai buvo pažadėję, kad ji galės dirbti Seimo Švietimo ir mokslo komitete. L. Savicko teigimu, kolegė į parlamentą atėjo viduryje kadencijos, tad tokiu atveju reikia į situaciją žvelgti komandiškai ir ieškoti būdų įsilieti į Seimo veiklą.
„Toks (V. Targamadzės – Lrytas) nebendruomeniškas sprendimas puikiausiai atskleidžia pačią asmenybę, kad tavo asmeninis postas tiesiog buvo svarbiau nei komandinis darbas“, – dėstė jis.
L. Savicko teigimu, pasitraukusi iš frakcijos, V. Targamadzė turėtų palikti ir partiją.
„Aš manau, kad tai tiesiogiai susiję klausimai. Būtų keista turėti pasitraukimą iš frakcijos, bet neturėti sprendimo dėl partijos“, – apibendrino frakcijos seniūnas.
Demokratams pastaruoju metu sunku – jų frakciją paliko su teisėsauga problemų turintis Saulius Skvernelis, iš Seimo pasitraukęs G. Jeglinskas, į Mišrią parlamentarų grupę perėjęs nepartinis Linas Urmanavičius.
Po V. Targamadzės pasitraukimo demokratų frakcijoje liks 13 narių.