Ministras: ties Utena objektai dingo iš radarų, aktyvuotas kariuomenės sraigtasparnis, vykdoma paieška

Vakare skubiai surengtoje spaudos konferencijoje krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pateikė naujausią informaciją.
„Šiandien buvo (fiksuotas) Lietuvos oro erdvės pažeidimas. Apie 16 valandą ties Pabrade buvo fiksuotas įskridęs pirmasis galimai dronas, objektas, vėliau, už kelių minučių, sekė antrasis. Kryptis buvo Utenos miesto link“, – pristatė R. Kaunas.
Objektus, anot jo, sekė du NATO oro policijos misijos naikintuvai, pakilę iš Šiaulių oro bazės. Objektai buvo detektuoti Lietuvos oro radarais. Ties Utena jie dingo iš radarų. Vykdoma šių objektų paieška, aktyvuotas kariuomenės sraigtasparnis.
„Gyventojams įspėjimai apie oro pavojų buvo išsiųsti, sistema suveikė taip, kaip ir vakar. Šios dienos incidentą siejame su vakarykščiu incidentu, kai Lietuvos oro erdvę pažeidžia dronai, galimai siunčiami į Rusijos pusę iš Ukrainos“, – kalbėjo R. Kaunas.
„Akivaizdu, kad turime naują realybę. Netoli Baltijos valstybių skrenda orlaiviai, kurie yra skirti atakuoti Rusijos taikinius“, – pažymėjo jis.
Ministras atkreipė dėmesį, kad nei vakarykštis, nei šiandieniniai dronai nėra rasti ir identifikuoti, todėl žinia, kad jie gali būti atklydę iš Ukrainos, tėra prielaida. Neatmetama ir Maskvos provokacijų versija. Į šiuos klausimus atsakys tolesnis tyrimas.
Gynybos štabo viršininkas kontradmirolas Giedrius Premeneckas pasakojo, kaip buvo fiksuotas sienos pažeidimas.
„Šiandien, prieš 16 valandą, buvo stebimas jau visą dieną vykstantis didelis aktyvumas Latvijos oro erdvėje, buvo paskelbti įvairūs oro grėsmės lygiai – nuo geltono iki raudono. Taip pat stebėjome Baltarusijoje vykstantį jų oro pajėgų judėjimą.
Prieš 16 valandą pastebėjome artėjančią atžymą prie mūsų valstybinės sienos. Mūsų oro erdvės stebėjimo sistemos radarai fiksavo sienos pažeidimą. Šita atžyma atitiko drono charakteristikas – pagal savo skridimo aukštį, greitį“, – aiškino G. Premeneckas.
Po kurio laiko buvo fiksuota ir antroji atžyma, kuri 5–8 minučių intervalu skrido paskui pirmąją atžymą.
„Netoli Utenos tos atžymos buvo prarastos mūsų radarų sistemose. Baltijos oro policijos orlaiviai nefiksavo savo radarais ir negalėjo identifikuoti esančių atžymų – ar tai buvo dronas, ar kažkas kitas. Dabar, kaip ministras minėjo, karinių oro pajėgų sraigtasparnis vykdo apžvalgą rajono, kur buvo prarastos abi atžymos“, – sakė kontradmirolas.
„Yra didelis rajonas, kuriame vykdoma paieška galimai dingusio drono“, – pridūrė jis.
Į Lietuvą įskridus, kaip įtariama, dronams, du pakelti naikintuvai jų ieškojo apie pusvalandį, tačiau nefiksavo nei vizualiai, nei savo techninėmis priemonėmis.
„Du Baltijos oro policijos (misiją) vykdantys F-16 naikintuvai buvo aktyvuoti iškart po galimų dronų sienos kirtimo. Mūsų oro erdvės stebėjimo radarais jie buvo nuvesti į galimai dronų buvimo vietas, apie pusę valandos vyko intensyvus stebėjimas, paieška, naikintuvai dronų nefiksavo nei vizualiai, nei savo techninėmis priemonėmis“, – pabrėžė G. Premeneckas.
„Oro sąlygos yra gana sudėtingos, yra žemas debesų padas, tame aukštyje, kur buvo fiksuojamos atžymos, yra debesys – tikrai buvo labai apsunkintas jų identifikavimas“, – dėstė jis.
Pasak kontradmirolo, daugiau detalių paaiškės, kai bus atliktas tyrimas ir įvertinta visa informacija.
„Mes turime palaukti, dabar dirbame savo darbą, fiksuojame oro erdvės pažeidimus, pagal algoritmus inicijuojamas perspėjimas Lietuvos gyventojams. Tam tikros tarnybos darys analitines išvadas, informacijos vertinimas padės tas išvadas padaryti“, – tvirtino G. Premeneckas.
„Perspėjimo sistema yra veikianti, dirbanti, algoritmai yra pildomi. Be abejo, skirtingos gamtos sąlygos, oro sąlygos, taip pat galimų dronų intensyvumas sukelia iššūkių, bet dedame visas pastangas, kad šitos grėsmės būtų minimalizuotos, kad oro erdvės pažeidimai būtų fiksuojami, kad būtų imtasi visų priemonių, kad būtų apsaugoti Lietuvos gyventojai“, – pažymėjo jis.
„Kategoriškai atmetame Baltarusijos teikiamus kaltinimus“
Ministras kategoriškai atmetė iš Baltarusijos skriejančius kaltinimus.
Ketvirtadienį į Baltarusijos užsienio reikalų ministeriją buvo iškviestas Lietuvos reikalų patikėtinis Baltarusijoje Erikas Vilkanecas, kuriam pareikštas griežtas protestas dėl Baltarusijos valstybinę sieną pažeidusio bepiločio orlaivio, esą skridusio iš Lietuvos teritorijos.
Kaip praneša Baltarusijos valstybinė naujienų agentūra „BelTA“, tai paskelbė Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Ruslanas Varankovas.
„Kategoriškai atmetame Baltarusijos teikiamus kaltinimus ir vertiname tai kaip tiesiog dar vieną dezinformacijos kampaniją. Visada sakėme, kad Baltarusija yra Rusijos įrankis propagandai ir kitoms kampanijoms. Tai akivaizdžiai ir matome. Įteikta nota niekaip nesusijusi su Lietuvos pozicija.
Mes savo oro erdvės ar žemės nesuteikėme jokiai kitai valstybei atakuoti jokią kitą valstybę“, – nurodė R. Kaunas.
Primename, kad ketvirtadienį dėl radaruose stebimo drono požymių turinčio objekto judėjimo, Utenos rajone buvo paskelbtas oro pavojus. Nacionalinis krizių ir valdymo centras (NKVC) kiek vėliau pranešė, kad fiksuotas dar vienas objektas, galimai dronas.
Utenos rajono gyventojams mobiliaisiais išsiųstuose pranešimuose skelbta apie „raudoną“ pavojų. Gyventojai raginti nedelsiant skubėti į priedangą ar kitą saugią vietą, pasirūpinti artimaisiais bei laukti tolimesnių rekomendacijų. Utenos rajone buvo įjungtos ir sirenos.
Krašto apsaugos ministras patvirtino, kad buvo aktyvuoti NATO naikintuvai. Premjerė Inga Ruginienė paskelbė, kad objektas juda šiaurės kryptimi.
Pastarąjį kartą oro pavojus Vilniaus apskrityje paskelbtas trečiadienio rytą. Tai buvo pirmas toks atvejis atkurtos valstybės istorijoje.
Gegužės 20-osios rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai, vėliau laikinai uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto, sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje.
NKVC informavo, kad Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas įspėjimas apie galimą oro pavojų, įvestas geltonas grėsmės lygis. Vėliau toks įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams.
Po keliolikos minučių, 10.26 val., išplatintas pranešimas apie oro pavojų bei įvedamą raudoną grėsmės lygį. Jis buvo atšauktas 10.51 val.
Vėliau geltonas grėsmės lygis atšauktas visoje Lietuvos teritorijoje.
