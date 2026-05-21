Opozicija žada palaikyti tik Kultūros komitete suderintas LRT pataisas

„Turiu pripažinti, kad mūsų geležinės kantrybės ir pastangų dėka mes priėjome prie tam tikrų išeičių, kurios dabar mus, kaip opoziciją, tikrai tenkina. Manau, kad tas įstatymo projektas, kuris buvo sukurptas vadinamosios darbo grupės kaip Frankenšteino darinys, jis įgavo jau priimtiną formą, išskyrus tam tikrus momentus, kuriuos mes pateiksime kaip opozicija, kaip atskirąją nuomonę“, – LRT radijui ketvirtadienį teigė Kultūros komiteto pirmininko pavaduotojas konservatorius Vytautas Juozapaitis.
„Bet iš esmės jeigu tai būtų po svarstymo priimta, ką mes sutarėme Kultūros komitete, tai jau būtų didžiulis laimėjimas“, – pabrėžė jis.
Visgi parlamentaras pažymėjo kartu abejojantis, ar valdantieji nebandys grąžinti anksčiau kritikuotų įstatymo pataisų.
Neslepia nusivylimo LRT nepasiruošimu: stebėjosi dainų repertuaru paskelbus oro pavojų
„Bet aš dar turiu tokią abejonę, kad šiandien bus bandoma atsukti atgal kai kuriuos punktus, kaip, pavyzdžiui, generalinio direktoriaus atleidimas dėl nepatvirtintos metinės ataskaitos“, – kalbėjo V. Juozapaitis.
Ketvirtadienį į Seimo plenarinių posėdžių salę antrajam balsavimui sugrįžta LRT įstatymo pataisų projektas.
Naujajame visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų projekte numatomas LRT valdybos atsiradimas, Tarybos sudėties pakeitimai bei generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko pagrindas.
Kiek anksčiau Seimo darbo grupėje paruoštas LRT įstatymo pataisas įvertinusi Venecijos komisija nurodė, kad projektas turėtų būti tobulinamas. Komisija ragino atlikti išsamią analizę bei pabrėžė, kad pokyčiai, susiję su generalinio direktoriaus atleidimu, turėtų būti taikomi tik po jų įsigaliojimo paskirtiems vadovams.
Savo ruožtu Seimo Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas, pristatydamas Komisijos nuomonę dėl darbo grupėje parengto LRT įstatymo projekto, teigė, kad komitetas įvertino ir atsižvelgė į rekomendacijas.
ELTA primena, kad dėl valdančiųjų siūlomų LRT įstatymo pataisų vyko ne vienas protestas.
Naujosios pataisos parengtos po to, kai pernai gruodį valdančiųjų atstovai Seime siekė skubos tvarka priimti kitus pakeitimus dėl supaprastintos LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarkos.
