Po dar vieno oro pavojaus – kariuomenės žinia: „Lagaminų krautis nereikia“

„Jokių lagaminų krautis nereikia. Tai – buitis valstybių, kurios gyvena karo pašonėje.
Tik Lietuvai, skirtingai nuo Estijos, Latvijos, Lenkijos ar Rumunijos, tokie įspėjimai vis dar yra pirmieji kartai.
Fizinė saugumo padėtis už mūsų valstybės sienų yra nepakitusi – rusijos sausumos kariuomenės pajėgumai prikaustyti Ukrainoje, bet kaimyninių valstybių bauginimo ir skaldymo taktika nuo to niekur nedingo.
Kodėl nebuvo aktyvuotas 4-asis NATO straipsnis?
Koordinuotas institucijų reagavimas į incidentus nėra silpnos valstybės požymis ir niekaip neturi keisti mūsų – šalies gyventojų – elgesio ir sprendimų.
Šimtus metų turėjome šį priešą, kuris iš pažiūros labai galingas, bet šiandien kažkodėl vis tiek vaikštome su lietuviškais pasais ir patys priiminėjame savo sprendimus.
Tai kažką darome teisingai ir niekas čia mūsų iš šių vėžių neišmuš“, – pranešė Lietuvos kariuomenė.
Kaip skelbėme, ketvirtadienį dėl radaruose stebimo drono požymių turinčio objekto judėjimo, Utenos apskrityje buvo paskelbtas oro pavojus. NKVC kiek vėliau pranešė, kad fiksuotas dar vienas objektas, galimai dronas.
Utenos rajono gyventojams mobiliaisiais išsiųstuose pranešimuose skelbta apie „raudoną“ pavojų. Gyventojai buvo raginami nedelsiant skubėti į priedangą ar kitą saugią vietą, pasirūpinti artimaisiais bei laukti tolimesnių rekomendacijų. Utenos rajone buvo įjungtos ir sirenos.
Krašto apsaugos ministras patvirtino, jog buvo aktyvuoti NATO naikintuvai.
Premjerė Inga Ruginienė paskelbė, kad objektas juda šiaurės kryptimi.
Vėliau paskelbta apie pasikeitusį, „geltoną“ pavojų. Lietuvos kariuomenė pranešė, kad objektai radaruose nebefiksuojami, NATO naikintuvai tęsia kovinį patruliavimą palei šalies sieną. Dar vėliau, oro pavojus buvo atšauktas, o NATO naikintuvai sugrįžo į bazę.
ELTA primena, kad pastarąjį kartą oro pavojus Vilniaus apskrityje paskelbtas gegužės 20-osios rytą. Tai buvo pirmas toks atvejis atkurtos valstybės istorijoje.
Gegužės 20-osios rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai, vėliau laikinai uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto, sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje.
Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) informavo, kad Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas įspėjimas apie galimą oro pavojų, įvestas geltonas grėsmės lygis. Vėliau toks įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams. Po keliolikos minučių, 10.26 val., išplatintas pranešimas apie oro pavojų bei įvedamą raudoną grėsmės lygį. Jis buvo atšauktas 10.51 val. Vėliau geltonas grėsmės lygis atšauktas visoje Lietuvos teritorijoje.
Skelbta, kad į Lietuvą įskridęs dronas šalies sieną kirto apie 9.40 val.
Pasak Lietuvos kariuomenės, statusas „Geltona“ reiškia, kad ataka tikėtina, bet dar nevyksta, gyventojai turi nusimatyti priedangas, jei statusas pasikeistų į „Raudona“.
„Raudona“ reiškia, kad kyla tiesioginė grėsmė gyvybei ar saugumui, yra ekstremali situacija, būtina nedelsiant laikytis nurodymų (slėptis, evakuotis ir panašiai), sekti LRT informaciją.
Tuo metu „Balta“ – pavojaus nėra, gyventojai gali palikti priedangas ir saugias patalpas, tačiau yra skatinami išlikti budrūs ir toliau sekti informaciją.
