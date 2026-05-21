Po įspėjimo apie oro pavojų – svarbi tarnybų žinia

Gavus pranešimą „Oro pavojus“ (raudona), kai žmogus lauke, ne pastate, patariama kuo skubiau susirasti artimiausią priedangą.
Tai gali būti nebūtinai priedangos ženklu pažymėta vieta, bet ir požeminės pėsčiųjų perėjos, tuneliai, rūsiai ir pan.).
„Be ypatingos priežasties neišeikite į gatvę. Stenkitės be būtino reikalo neskambinti artimiesiems, draugams ir pažįstamiems mobiliojo ryšio telefonais, kad ryšio linijos nebūtų perkrautos ar užblokuotos.
Lrytas iš arti: naujausi vaizdai iš galimai nukritusio drono paieškų
Skambinkite tik norėdami pranešti apie būtiną pagalbą, sužeistuosius ar netikėtą pavojų. Norėdami susisiekti su artimaisiais geriau rašykite žinutes. Nuolat sekite per visuomenės informavimo priemones perduodamą oficialią informaciją, nes keičiantis situacijai gali kisti ir rekomendacijos“, – pataria tarnybos.
Pareigūnai pataria likti pasislėpus, kol nebus gautas gausite pranešimo, kad oro pavojaus nėra (balta). Svarbu – nepasiduoti panikai, elgtis ramiai, nesinervinti, susikaupti ir nurimti. Nefilmuoti, nefotografuoti, jei matomas skrendantis objektas.
Susiję straipsniai
„Joks kadras nevertas Jūsų gyvybės“, – sako pareigūnai.
Kai iškilo oro pavojus važiuojant autobusu ar viešuoju transportu, reikia vadovautis vairuotojo nurodymais (atsakinga organizacija privalo būti nusimačiusi veiksmų, tokiais atvejais, planus ir instrukcijas bei su jomis supažindinusi savo darbuotojus).
Po dingusio drono – didžiulės pajėgos Varėnos rajone: užfiksavo paieškų operaciją
„Netrukdykite vairuotojui ir nereikalaukite sustoti jums norimoje vietoje. Sustojus autobusui ir išlipus iš jo kuo skubiau susiraskite artimiausią priedangą. Tai gali būti nebūtinai priedangos ženklu pažymėta vieta, bet ir požeminės pėsčiųjų perėjos, tuneliai, rūsiai ir pan.) ir ten pasislėpkite. Be ypatingos priežasties neišeikite į gatvę“, – pataria tarnybos.
Kai pranešimas gaunamas esant biure, darbo vietoje ar kitų pastatų viduje (prekybos centrai, sporto klubai, degalinės, maitinimo įstaigos ir pan.), reikia vadovautis įstaigų vadovų, įpareigotų atstovų nurodymais.
„Jeigu tokių negavote, nedelsiant palikite darbo ar kitą vietą ir eikite į artimiausią priedangą, požeminę automobilių stovėjimo aikštelę ar rūsį. Jei priedangos arti nėra, tame pastate, kuriame esate, naudokitės kita saugia patalpa – rūsiu, cokoliniu aukštu, ar kita patalpa be langų, kurią nuo lauko skirtų dvi sienos. Jeigu privalote likti patalpoje su langais – pasitraukite nuo langų kuo toliau. Langas – pavojingiausia vieta. Išlikite pasislėpę, kol negausite pranešimo, kad atšauktas pavojus“, – pataria specialistai.
Oro pavojaus perspėjimai yra trys: tikėtinas oro pavojus (geltona), tačiau pavojų galinčių kelti objektų Lietuvos teritorijoje dar nėra. Gyventojai kviečiami išlikti ramūs, nusimatyti saugią vietą, o pastebėję skrendantį arba nukritusį įtartiną objektą, turėtų skambinti 112.
Oro pavojus (raudona) reiškia, kad taikos metu neatpažintas objektas skrenda Lietuvos oro erdvėje arba yra didelė tikimybė, kad įskris į Lietuvos oro erdvę ir gali kelti grėsmę šalies teritorijoje. Gyventojai nedelsdami turėtų vykdyti perspėjimo pranešimo nurodymus: skubėti į artimiausią priedangą, jos nesant – slėptis saugioje patalpoje laikantis dviejų sienų taisyklės, pasirūpinti artimaisiais, sekti Lietuvos visuomeninio transliuotojo LRT informaciją ir LT72.lt.
Oro pavojaus nėra (balta), reiškia, kad gyventojai gali palikti priedangas ir saugias vietas, bet skatinami išlikti budrūs ir toliau sekti informaciją.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento PAGD Komunikacijos skyriaus vedėja Jolita Orentaitė Eltai sakė, kad minėtos rekomendacijos gyventojams buvo atnaujintos po po pastaruoju metu paskelbtų įspėjimų apie oro pavojų. Rekomendacija galima rasti LT72.lt.
ELTA primena, kad pastarąjį kartą oro pavojus Vilniaus apskrityje paskelbtas gegužės 20-osios rytą. Tai buvo pirmas toks atvejis atkurtos valstybės istorijoje.
Gegužės 20-osios rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai, vėliau laikinai uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto, sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje.
Ketvirtadienio vakarą oro pavojus paskelbtas Utenos rajone.
Oro pavojus LietuvojeOro pavojusUtena
Rodyti daugiau žymių