R. Kaunas atskleidė naujų detalių apie Utenos rajone rastą droną

2026 m. gegužės 21 d. 12:16
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas patvirtino – sekmadienio vakarą Utenos rajone rastas nukritęs bei sudužęs dronas buvo ukrainietiškas. Anot ministro, į šalies erdvę įskridęs objektas buvo dezorientuotas.
„Taip, tai yra dezorientuotas ukrainiečių dronas. Toliau vyksta tyrimas“, – žurnalistams Seime patvirtino R. Kaunas.
Kaip skelbta, Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) sekmadienį vakare pranešė apie Utenos rajone, Samanės kaime, lauke rastą nukritusį ir sudužusį galimai karinį droną. NKVC pažymėjo, kad Lietuvos kariuomenės pateikta informacija, radarai sekmadienį drono nefiksavo.
Tuomet NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas teigė, kad šalies teritorijoje greičiausiai nukrito ukrainiečių dronas. Vėliau buvo pranešta, kad jis turėjo sprogstamųjų medžiagų, jos buvo neutralizuotos incidento vietoje.
Šiuo klausimu pirmadienį prezidentas Gitanas Nausėda suorganizavo susitikimą su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu. Po jo šalies vadovas teigė, kad perspėjimo sistema dėl dronų neveikia tinkamai.
ELTA primena, kad Rusijos karinėms pajėgoms nuo kurso nukreipiant ukrainiečių dronus, Baltijos šalyse bei Suomijoje pastaraisiais mėnesiais fiksuojami oro erdvės pažeidimai.
Tuo metu Ukrainos karinėms pajėgoms tęsiant bepiločių orlaivių atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms.
