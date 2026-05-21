Seimas paskyrė A. Jakavonienę Vaiko teisių apsaugos kontroliere

Jos kandidatūrą slapto balsavimo metu palaikė 85 parlamentarai, 6 balsavo prieš, dar 7 susilaikė, o 1 sugadino savo balsavimo biuletenį.
Potvarkį, kuriuo A. Jakavonienė siūloma į šias pareigas, Seimo pirmininkas registravo gegužės pabaigoje. Paskirtoji kandidatė anksčiau dirbo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktore.
Iki šiol Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigai vadovavo Edita Žiobienė. Jos penkerių metų kadencija pasibaigė sausio 7 dieną.
Prieš penkerius metus į šias pareigas ją skirti pasiūlė Seimui tuomet vadovavusi Viktorija Čmilytė-Nielsen.
E. Žiobienė šias pareigas ėjo nuo 2010 m. Prieš tai ji vadovavo Lietuvos žmogaus teisių centrui, taip pat dirbo Kauno apskrities viršininko administracijos Teisės skyriaus vedėja.