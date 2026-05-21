Iš viso Seimo pirmininko Juozo Oleko darbo grupės parengtam įstatymo projektui buvo pateikta maždaug 150 parlamentarų pasiūlymų, taip pat apie 15 įvairių organizacijų, piliečių ir valstybės institucijų siūlymų, daugiau nei 40 Seimo Teisės departamento pastabų.
Pastaruosius du mėnesius projektas savo formą keitė Seimo Kultūros komitete. Nors jame netrūko konfliktų ir įvairiausių apsižodžiavimų, komiteto pirmininkui, socialdemokratui Kęstučiui Vilkauskui pavyko atrasti dokumento turinį, kuris jau tenkina net ir opoziciją.
Kultūros komiteto pirmininko pavaduotojas, konservatorius Vytautas Juozapaitis nurodė, kad opozicija projektą palaikys, bet tik tuo atveju, jei Seimas pritars tam variantui, kuris buvo suderintas komitete.
M. Garbačiauskaitė-Budrienė perspėja: naujas įstatymas – priedanga paprastesniam vadovo atleidimui
Seimo posėdžių salėje svarstymo metu vėl bus diskutuojama dėl visų siūlymų, net ir tų, kurie komitete buvo atmesti. Taigi projektas nebūtinai išliks toks, kokį atnešė K. Vilkauskas.
„Iš esmės, jeigu tai būtų po svarstymo priimta, ką mes sutarėme Kultūros komitete, tai jau būtų didžiulis laimėjimas. Bet aš dar turiu tokią abejonę, kad šiandien bus bandoma atsukti atgal kai kuriuos punktus, kaip, pavyzdžiui, generalinio direktoriaus atleidimas dėl nepatvirtintos metinės ataskaitos“, – nuogąstavo V. Juozapaitis.
Naujajame visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų projekte numatomas LRT Valdybos atsiradimas, Tarybos sudėties pakeitimai bei generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko pagrindas.
Kiek anksčiau Seimo darbo grupėje paruoštas LRT įstatymo pataisas įvertinusi Venecijos komisija nurodė, kad projektas turėtų būti tobulinamas. Komisija ragino atlikti išsamią analizę bei pabrėžė, kad pokyčiai, susiję su generalinio direktoriaus atleidimu, turėtų būti taikomi tik po jų įsigaliojimo paskirtiems vadovams.
K. Vilkauskas, pristatydamas Komisijos nuomonę dėl darbo grupėje parengto LRT įstatymo projekto, tvirtino, kad komitetas įvertino ir atsižvelgė į rekomendacijas.
