URM apie sulaikytus Gazos flotilės aktyvistus: orumą žeminantis elgesys nepriimtinas ir smerktinas

„Matėme vaizdo įrašą apie flotilės dalyvių sulaikymą. Bet koks žmogaus orumą žeminantis elgesys yra nepriimtinas ir smerktinas“, – savo atsakyme nurodo URM.
Ministerijos teigimu, Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu ir užsienio reikalų ministras Gideonas Saaras nuo tokio elgesio „viešai ir aiškiai“ atsiribojo.
Vis dėlto, URM atstovai pažymi, jog diplomatiniais kanalais yra palaikomas nuolatinis kontaktas su Izraelio puse visais rūpimais klausimais.
ELTA primena, kad Izraelio kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben Gviras trečiadienį socialiniame tinkle „X“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti sulaikyti į Gazos Ruožą plaukusios flotilės aktyvistai, klūpantys surištomis rankomis ir į žemę įremtomis kaktomis. Dėl to pasigirdo smerkiantys balsai, bet kartu ir raginimai greitai juos deportuoti.
Filmuotoje medžiagoje, prie kurios buvo pridėtas prierašas „Sveiki atvykę į Izraelį“, matyti dešimtys aktyvistų karo laivo denyje, klūpančių surištomis rankomis ir į žemę įremtomis kaktomis, o fone groja Izraelio nacionalinis himnas.
Šį vaizdo įrašą, be kita ko, greitai pasmerkė Italija, o I. Ben Gvirą sukritikavo paties Izraelio užsienio reikalų ministras ir premjeras B. Netanyahu.
Užsienio reikalų ministras G. Saaras taip pat pažėrė kritikos I. Ben Gvirui platformoje „X“ ir nurodė, kad jis „sąmoningai padarė žalą mūsų valstybei šiuo gėdingu pasirodymu, ir jau ne pirmą kartą“.
Apie 50 „Global Sumud Flotilla“ laivų praėjusią savaitę išplaukė iš Turkijos. Tai buvo naujausias aktyvistų bandymas pralaužti Izraelio vykdomą Gazos Ruožo blokadą, nes žydų valstybės pajėgos praėjusį mėnesį sulaikė ankstesnę laivų vilkstinę.
B. Netanyahu anksčiau pasmerkė flotilę kaip „piktavališką schemą, skirtą pralaužti blokadą, kurią įvedėme „Hamas“ teroristams Gazos Ruože“.
Turkija ir Ispanija pasmerkė jos perėmimą, o Indonezija paragino paleisti visus laivus ir įgulą.
Ankstesnė flotilė praėjusį mėnesį buvo perimta tarptautiniuose vandenyse prie Graikijos krantų, o dauguma aktyvistų buvo išsiųsti į Europą. Du buvo atgabenti į Izraelį, kelioms dienoms sulaikyti ir tada deportuoti.
