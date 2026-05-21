Apie 17 valandą Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Paulius Čyvas portalui Lrytas tikino, kad oro pavojaus sirenų Utenoje jau negirdėti, visgi gyventojai ir toliau lieka priedangose, kol oro pavojus neatšauktas.
„Gavus pranešimą iš Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) gyventojai gavo ir žinutes apie oro pavojaus grėsmę, tai elgėmės pagal jau vakar dienos pamokas – nors neprireikė, kai buvo geltonas pavojus, dabar reikėjo (evakuotis, – aut.past.), tai visi keliavo į priedangas arba kitas saugias patalpas, kažkokias patalpas be langų, namų rūsius.
Dabar sirenos nebekaukia, dešimt minučių po signalo kaukė, tai šiuo metu gyventojai yra įspėti pasitraukti į saugias vietas, ir laukiame tolimesnių nurodymų, kada bus galima palikti priedangas“, – aiškino P. Čyvas.
Oro pavojus Lietuvoje atskleidė ne vieną spragą: tarp prasčiausiai pasirengusių – Vilniaus oro uostas
Pats administracijos direktorius pasirodžius žiniai apie oro pavojų vyko į namus – dabar patraukė slėptis į namo rūsį.
„Kol kas, kol neišėjau, negaliu pakomentuoti, kaip ten mieste veiksmas vyksta – tikriausiai kažkiek gyvenimas vyksta, ne visi gyventojai taip rimtai priima šitą dalyką, bet geriau visgi šiek tiek imtis tų atsargumo priemonių“, – komentavo P. Čyvas.
Tiesa, Utenos merui Marijui Kaukėnui kiek anksčiau pasipiktinus dėl centrinės valdžios komunikacijos, dabar, teigė savivaldybės atstovas, situacija pasikeitė – Krizių valdymo centras sukūrė specialią grupę, gaunama ir išankstinės informacijos.
„Arba informacijos, kuri nėra skelbiama. Tai šiek tiek daugiau informacijos gauname, palyginti su savaitės pradžia“, – teigė P. Čyvas.
Utenos rajono meras M. Kaukėnas taip pat sakė, kad ketvirtadienio pavakarę dėl oro pavojaus buvo įjungtos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) bei savivaldybės sirenos. Pasak jo, gyventojai vyksta į priedangas.
„Gyventojai eina į priedangas, darželiuose esantys vaikai vedami į saugias vietas, Jeigu atvyko tėvai, jie turi būti kartu. Man siunčia nuotraukas, matyti, kad priedangose prisirinko nemažai žmonių“, – Eltai sakė Birštone šiuo metu esantis M. Kaukėnas.
Meras teigė, kad šiuo metu yra išvykęs į renginį su kitais šalies merais, todėl situaciją Utenoje stebi administracijos direktorius.
„Turime 314 daugiabučių, kur gyventojai gal eiti į rūsius, jau anksčiau buvo platinami žemėlapiai, informacija, kur yra priedangos“, – teigė meras.
Kaip skelbta, ketvirtadienį dėl radaruose stebimo drono požymių turinčio objekto judėjimo, Utenos rajone buvo paskelbtas oro pavojus. NKVC kiek vėliau pranešė, kad fiksuotas dar vienas objektas, galimai dronas.
Apie tai, kad, pirminiais duomenimis, į Lietuvos oro erdvę įskrido du objektai paskelbė ir prezidentas Gitanas Nausėda.
Gyventojams išsiųsti pranešimai, įjungtos sirenos.
Utenos rajono gyventojams mobiliaisiais išsiųstuose pranešimuose Lietuvos kariuomenė ragina nedelsiant skubėti į priedangą ar kitą saugią vietą, pasirūpinti artimaisiais bei laukti tolimesnių rekomendacijų.
