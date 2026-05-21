Žiniasklaida: STT atstovai parlamentarus įspėjo dėl situacijos KAM, leido slaptus garso įrašus

2026 m. gegužės 21 d. 16:06
Lrytas.lt
Trečiadienį Seimo Antikorupcijos komisijos posėdyje lankęsi Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) atstovai pateikė parlamentarams informaciją apie korupcijos rizikas Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) bei leido slapta įrašytus pokalbius, kuriuose aptarinėjamos kyšininkavimo schemos. Apie tai, remdamasis šaltiniais, skelbia naujienų portalas „Delfi“.
STT trečiadienį parlamentarams pristatė 2025 m. tarnybos veiklos ataskaitą – įprastai šis klausimas nėra svarstomas už uždarų durų. Tačiau, kaip rašo „Delfi“, STT atstovai, tarp kurių buvo ir tarnybos vadovas Linas Pernavas, pasiprašė uždaro posėdžio.
„Delfi“ šaltiniai tvirtina, kad STT atstovai skundėsi politikams, kad, Krašto apsaugos ministerijai (KAM) pradėjus vadovauti Robertui Kaunui, tarnybos pareigūnai esą buvo atriboti nuo viešųjų pirkimų darbo grupių. Taip pat teigta, kad, lyginant su Dovilės Šakalienės ministravimo laikotarpiu, R. Kauno vadovavimo metu sulaukiama daugiau skundų dėl galimos korupcijos.
Be to, skelbiama, kad STT Seimo nariams teigė, jog pranešėjais tampantiems krašto apsaugos sistemos darbuotojams, atsakingoms tarnyboms pateikiantiems informaciją apie galimas korupcines veikas ar pažeidimus,  yra „sudaromos galimybės“ išeiti iš darbo.

Be signalų dėl KAM, STT pareigūnai esą pristatė ir rizikas „aušriečiams“ priklausančiose ministerijose – Žemės ūkio ir Aplinkos.
Galiausiai, posėdžio metu, kaip skelbia „Delfi“, STT atstovai parlamentarams leido pasiklausyti ir slapta įrašytų pokalbių.
„Tai buvo operatyviniu būdu gauta medžiaga iš žemės ūkio sričiai priklausančių įstaigų. Garso įrašuose figūravo Žemaitija, figūravo Šilutė, buvo aptarinėjamos kyšininkavimo schemos“, – teigė „Delfi“ pašnekovai, pažymėdami, kad STT neįvardijo žmonių, kurių pokalbiai buvo įrašyti ir paleisti uždaro posėdžio metu.
