A. Paulauskas apie sulaikytus pareigūnus: gaila, kad policijoje korupcijos reiškinys dar nėra išnykęs

„Visų pirma, labai gaila, kad policijoje korupcijos reiškinys dar nėra išnykęs. Mes to net ir neslepiame. Turbūt pats savaime korupcijos mastas yra sumažėjęs, bet dar vis nustatome tokių atvejų, kuomet policijos pareigūnai vykdo nusikalstamas veikas, yra susiję su korupciniais nusikaltimais“, – Eltai penktadienį kalbėjo A. Paulauskas, paprašytas įvertinti teisėsaugos paskelbtą informaciją apie sulaikytus 10 policijos pareigūnų.
„Iš kitos pusės, tai nėra labai džiugu, bet tai, kad tai (galimas nusikalstamas veikas – ELTA) nustato pati policija, patys policijos pareigūnai, tai turbūt rodo, kad mes netoleruojame šio reiškinio, nedangstome kolegų, kurie yra nelojalūs valstybei, kad darome viską, kad tuos policijos pareigūnus nustatytume, išaiškintume ir patrauktume baudžiamojon atsakomybėn. Manau, kad ši operacija bus didžiulis lūžis ir aiškus signalas tiems, kurie vis dar yra nesąžiningi, susimąstyti ir suprasti, kad korupcijai policijoje tolerancijos nebus“, – pridūrė policijos generalinis komisaras.
Kaip skelbė policija, dėl galimos cigarečių kontrabandos ir kitų veikų sulaikyti Šalčininkų rajono ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai. Teisėsaugos vertinimu, tai rodo ne galimai sisteminę, o labiau lokalią problemą.
Panašiai situaciją vertina ir A. Paulauskas. Jis nurodė, kad egzistuoja rizikos, jog būtent pasienio su Baltarusija regionuose dirbantys policininkai galėtų bendradarbiauti su kontrabandininkais.
„Kaip žinia, policijos pareigūnai ten yra kilę iš tos pačios bendruomenės, o tai reiškia, kad su tais pačiais kontrabandistais jie mokėsi vienose mokyklose, vienose klasėse, dabar jų vaikai irgi eina į tas pačias mokyklas, dažnai net tam tikri ir giminystės ryšiai sieja šiuos asmenis ir tai reiškia, kad paveikti tuos policijos pareigūnus yra daug lengviau negu policijos pareigūnus, kurie neturi tokių sąsajų ir santykių su aplinka, kuri linkusi į kontrabandą“, – dėstė A. Paulauskas.
Anot jo, siekiant išvengti tokių rizikų ar užkirsti kelią galimiems nusikaltimams, vertėtų numatyti pasienyje su Baltarusija dirbančių pareigūnų rotaciją.
„Tęsime diskusiją su Vidaus reikalų ministerija dėl galimybės pareigūnus, kurie veikia tam tikroje rizikingoje aplinkoje, rotuoti į kitus Lietuvos policijos komisariatus. Bet tam reikia užtikrinti pareigūnų socialines garantijas, (...) rasti finansavimą tam. (...) Puikiai suvokiame, kad Šalčininkuose vis dėlto rizikos būtų daug mažesnės, jeigu dirbtų pareigūnai, pavyzdžiui, iš Kėdainių, Jurbarko, Kauno apskrities“, – aiškino policijos generalinis komisaras.
Jo teigimu, šios idėjos įgyvendinimui reikalingos Vidaus tarnybos statuto pataisos.
ELTA primena, kad teisėsaugos institucijos penktadienį pranešė apie šią savaitę atliktas operacijas, kurių metu, tiriant galimą cigarečių kontrabandą meteorologiniais oro balionais, sulaikyti 27 asmenys, tarp kurių – 10 policininkų, 3 pasieniečiai.
Kaip teigė policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila, operacijų metu pareigūnai rado termovizorius, dronus, GPS priemones, radijo stoteles, veido kaukes, SIM korteles, cigarečių pakavimo priemones. Operacijų metu atliktos 74 kratos, jose dalyvavo daugiau negu 100 policijos pareigūnų.
Anot teisėsaugos, sulaikyti pareigūnai įtariami prisidėję prie nusikalstamų veikų vykdymo, jie, pasak M. Draudvilo, neorganizavo ir nevykdė cigarečių kontrabandos.
„Piktnaudžiavimas tarnyba gali pasireikšti įvairiai – tai yra nematymas tam tikrų procesų, tarnybinės informacijos dalinimasis ir kiti veiksmai“, – sakė jis.
Dalis sulaikytų pareigūnų yra nušalinti nuo tarnybos.
