A. Veryga: ateis momentas, kai nebebus prasmės spręsti valstiečių ir „aušriečių“ viceministrų klausimo

„Ateis momentas kada nebebus prasmės jo spręsti. Reikia suprasti, kad jeigu mes kalbame apie kažkokią pareigybę, į kurią reikia rasti žmogų, tai jeigu mes ne iš darbo biržos imame, o paimame tikrai tokį žmogų su kompetencija (...) – tai, ką reiškia paimti žmogų ir jį įkalbinti, kad eitų dirbti į tokią poziciją. Kas ten eis, jei ten bus likę keli mėnesiai? Ko ten eiti? Nebent ten kokiam karjeristui dėl įrašo į gyvenimą į aprašymą, kad aš buvau ten kažkur, bet man atrodo, kad nerimta čia yra“, – Eltai teigė A. Veryga.
„Sunku pasakyti, bet bent jau keleri metai yra reikalingi tam, kad kažkokį pokytį galėtumei padaryti. Nes politikoje jie nesidaro per dieną. Jeigu tu nori kažką padėti, ar sektoriui, ar kažkokią įnešti naujovę – tam reikia laiko, neužtenka kažko pakoreguoti. Čia mes ne apie žmogaus įdarbinama šnekame, nes mes neprašome, kad Vyriausybė būtų įdarbinimo agentūra. Tikrai tie žmonės, kuriuos randame ir siūlome, jie turi ką veikti. Juos yra šiaip problema iš išvilioti, iškrapštyti iš darbo vietų, nes jeigu žmonės sėkmingi, tai kam jiems? Juolab, jie supranta, kokia rizika ir ta rizika pasimato, nes vieną dieną tu esi – kitą dieną davęs nebereikia be priežasties“, – akcentavo jis.
Politiko teigimu, žemės ūkio sektorius valstiečiams yra labai svarbus.
A. Veryga apie koaliciją: įtampą kelia „Nemuno aušra“ ir socialdemokratų pažadai
„(...) mums Žemės ūkio ministerija irgi yra labai svarbus sektorius, nes tikrai daug bendraujame su žemdirbiais ir norėtume ten daugiau tos įtakos turėti, bet yra kaip yra. Visgi, ne išmaldos prašome, tai yra sutarti dalykai, jeigu jų neįgyvendina – tai jau problema nebe mūsų, mes negalime atimti tos vietos“, – dėstė A. Veryga.
Kaip skelbė ELTA, tęsiantis nesutarimams dėl viceministrų portfelių atskirose ministerijose, premjerė Inga Ruginienė valstiečiams pasiūlė patarėjo postą, vietoje viceministro, bet partijai tokia alternatyva netiko.
Tiesa, praėjusią savaitę premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas sakė, kad ministrė pirmininkė ir toliau ieškos būdų, kaip išspręsti susidariusią situaciją.
ELTA primena, kad konfliktas tarp „aušriečių“ ir valstiečių kilo po to, kai Žemės ūkio ministeriją (ŽŪM) kuruojanti „Nemuno aušra“ atleido iš pareigų LVŽS deleguotą žemės ūkio viceministrą Artūrą Pekauską ir ministro patarėją Mindaugą Petkevičių.
Žemės ūkio ministras Andrius Palionis tikino, kad jie abu pareigas paliko savo noru.
LVŽS lyderis teigė, kad tokia situacija susiklostė, valstiečiams nepaklusus reikalavimui priimti „aušriečių“ viceministrą į Ekonomikos ir inovacijų ministeriją.
