A. Veryga tikisi valstiečių frakcijos Seime pagausėjimo: kalbamasi bent su pora parlamentarų

„Norėčiau tikėti, kad gal dalis žmonių, kurie išėjo, tarkime, iš frakcijos, pagalvos, pavyzdžiui, grįžti. Galbūt ne iš frakcijos, iš partijos. Yra tokių, kai mes ten skilome ir žmonės išsivaikščiojo dėl asmeniškumų kažkokių. (...) Politikoje tas nesiblaškymas ir nuoseklumas yra geriau rinkėjui ir politikui“, – Eltai teigė A. Veryga.
„Norėčiau (frakcijos pasipildymo – ELTA), bet dar nežinau. Yra pokalbių su tikrai ne vienu parlamentaru, ar pavyks, ar ne – priklauso nuo daug aplinkybių. Kalbame tikrai bent apie porą žmonių. Ar pavyks, ar ne – nežinau, matysime“, – pridūrė politikas.
Vis tik, LVŽS lyderis kol kas nenori atskleisti su kokių Seimo frakcijų nariais yra kalbamasi dėl galimo jų prisijungimo.
Šiuo metu Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakciją sudaro 9 nariai.
Tiesa, balandį šią frakciją paliko parlamentarai Ignas Vėgėlė ir Rimas Jonas Jankūnas. Abu politikai perėjo dirbti į Mišrią Seimo narių grupę.
Aktyviai nebando persivilioti Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ narių
Kaip skelbta, balandį laikinuoju Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ partijos pirmininku išrinktas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius. Jis į šį postą deleguotas po to, kai buvęs partijos pirmininkas Saulius Skvernelis sustabdė narystę partijoje. Šiuo metu politikas figūruoja Valstybinės augalininkystės tarnybos (VAT) korupcijos byloje. Jam pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo.
Vis tik, A. Veryga tikina, kad šioje situacijoje „valstiečiai“ aktyviai neįkalbinėja dar 2021 m. nuo jų atsiskyrusių demokratų „Vardan Lietuvos“ sugrįžti į LVŽS gretas.
„Mes aktyviai neįkalbinėjame. Pasakome ir tarp eilučių, ir tiesiogiai, kad žmonėms, kurie pasijuto suklydę, duris yra atviros. Jeigu tai yra žmonės, kurie išėjo be pykčių, be kenkimo, nes yra ir tokių, kurie išėjo ir paskui pylė purvą ant partiečių. Tai tuomet kaip reikia grįžti, kai taip padarai. Man tai yra labai nesuprantama. (...) Pasakome, kad tie, kas paklydo, gali pabandyti rasti kelią atgal“, – dėstė politikas.
„Nesielgiame mes taip, kaip elgiasi demokratai. Kai kuriuose skyriuose jie tikrai jau labai negražiai elgėsi. Jie labai aktyviai bandė ardyti mums skyrius, labai aktyviai bandė traukti žmones, pridalino visokių pažadų. Gaila, kad dalis žmonių susigundė tais pažadais visokiais. Tas nedaro garbės demokratams ir jie čia tikrai labai negražiai elgėsi. (...) Bet kaip sako – karma... Kaip šauksi, taip ir atsilieps, kaip pasiklojo, taip dabar ir turi rezultatą. Nepavydžiu aš jiems dabar. Ir tiems žmonėms, kurie išsilakstė, prisigaudė pažadų. Ar tikrai jie jaučiasi atsidūrę toje vietoje, kur dabar jiems yra smagiau, geriau, ar tikrai jie jaučiasi politiškai stabiliau, švaresniais jaučiasi“, – sakė A. Veryga.
Anot „valstiečių“ pirmininko, kol kas „suklydusiais pasijautusių“ ir į LVŽS grįžti norėjusių demokratų – nedaug.
„Vienas kitas yra, nėra čia kažkoks masinis reiškinys, bet yra. Regionuose gal labiau. Seime – kol kas ne“, – tikino A. Veryga.
Tiesa, ketvirtadienį iš Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ ir jų frakcijos Seime pasitraukė parlamentarė Vilija Targamadzė. Ji pranešė, jog jungiasi prie parlamente dirbančių socialdemokratų.
Ruošiasi savivaldos rinkimams
Tuo metu kalbėdamas apie kitais metais vyksiančius savivaldybių tarybų ir merų rinkimus, LVŽS pirmininkas teigė, kad partija jau kelis mėnesius aktyviai jiems ruošiasi.
„Dėliojasi. Mes turime štabo vadovę pasiskyrę – Ligitą Girskienę, yra jau komanda suformuota, darbuojasi žmonės ir prie programinių dalykų. Skyriai yra gavę pavedimus jau dėliotis ir sąrašus, ir kandidatus ieškoti ką, kur kels į merus. Vyksta jau veiksmas tikrai pilnu tempu jau kelis mėnesius“, – aiškino politikas.
Be to, A. Veryga viliasi, kad dabartiniai „valstiečių“ merai apsispręs tęsti darbą ir siekti dar vienos kadencijos savivaldybių vadovų kėdėse.
„Vieną kitą kandidatą turime, bet jie gal nėra tų pagrindinių miestų, tai nėra tiek gal smarkiai įdomūs. Aišku, aš tikiuosi, kad visi mūsų merai, kurie dabar yra, jie nepersigalvos, dalyvaus ir kandidatuos. Kol kas signalai yra tokie, kad taip, nes praeituose rinkimuose mes turėjome jau vyresnių žmonių, kurie pasakė „ne“, tada jau toks stresas yra. (...) Tai su dabartiniais merais, manau, kad jie visi kandidatuos, dalyvaus, o dėl naujų žiūrėsime. Visi norime didesnę įtaką turi daryti ir savivaldos, regionai mums labai svarbu. Tikrai rimtai ruošiamės ir Vilniui, ir Kaunui, ir visiems didiesiems visiems, nes čia irgi yra svarbu“, – teigė A. Veryga.
Po 2023 m. vykusių savivaldos rinkimų, 8 savivaldybių merais tapo LVŽS nariai.
Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks 2027 m.
