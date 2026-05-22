Feisbuke – A. Širinskienės ir R. Kauno konfliktas

Ketvirtadienio vakarą Lietuvos oro erdvę kirtus dar dviem dronams, A. Širinskienė bakstelėjo ministrui dėl to, jog šis krizės metu sėdi Seimo salėje ir laukia balsavimo dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) pataisų.
„Utenos regione visi eina į priedangas. Tuo tarpu krašto apsaugos ministras vargsta su LRT įstatymu Seimo salėje. Šiuo metu. Socdemų prioritetai“, – rašė Seimo narė.
Netrukus po šiuo įrašu partijos kolegos stojo ginti socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė.
Oro pavojus Lietuvoje atskleidė ne vieną spragą: tarp prasčiausiai pasirengusių – Vilniaus oro uostas
„Gerbiamoji Agne, puikiai žinote, kad šiais laikais daug sprendimų galima priimti nuotoliu. Ar manote, kad ministrui reikėtų važiuoti į ministeriją ar kitą vietą, kad reaguot, komunikuoti ir priiminėti sprendimus. Veiksmas – čia ir dabar“, – tikino O. Leiputė.
Kiek vėliau R. Kaunui nurodžius, kad iš Seimo jis grįžo dirbti į ministeriją, A. Širinskienė ministrui penktadienį viešai gėlė toliau.
Susiję straipsniai
„Tai jau taigi, kur gi ne. Paskelbus apie oro pavojų, Seimo salėje liko sėdėti krašto apsaugos ministerio avataras, balsavo už LRT pataisas ir įnirtingai spaudė telefono mygtukus. Negana to, tą avatarą matė ir Seimo socialdemokratė Orinta Leiputė, po mano postu vakar aiškinusi, kad ministras gali dirbti ir iš Seimo. Pridedu vakar, 16.38 darytą melagio nuotrauką“, – feisbuke rašė demokratė.
Galiausiai nebeištvėrė ir pats ministras, po šiuo A. Širinskienės įrašu palikęs komentarą.
„KAS – Galimai Kovinis Dronas. KADA – 2026–05–21 16:20 val. fiksuotas BO virš Pabradės rajono judantis Šiaurės kryptimi.
Kaip akivaizdžiai matosi, esu atsitraukęs iš Seimo nario darbo vietos. Gaunu informaciją apie situaciją, atvyksta transportas ir išvažiuoju iš Seimo salės. Eidamas iš Seimo kalbu su žurnalistais. Vėliau KAM buvo spaudos konferencija.
Taigi Agnytė su melagės akytėmis bando parodyti savo reikšmingumą atseit slapta fotografuodama. Ką nufotografavo? Dirbantį ministrą-Seimo narį Seime, atsitraukusį nuo balsavimo. Kokia nauda iš tokios Seimo narės? Gal „Nemuno aušros“ rinkėjai žino“, – replikavo R. Kaunas.
Į tai netrukus sureagavusi A. Širinskienė kartojo, kad tikrai ne dronai ir oro pavojus dabar yra KAM vadovo prioritetas.
„Jūsų tokioj situacijoj, kai antrą dieną per savaitę skelbiamas pavojus dėl dronų, iš visoj toje salėje, Pone Ministre, neturėjo būt. Ir ne Jūsų prioritetas kultūros sritis, kai žmonės į priedangas bėgioja.
Kultūros ministrės sritis LRT – ji, aišku, nepasirodė. Tai mygtukus atmaigėt Jūs. Bet, kaip suprantu, LRT yra prioritetas, ne dronai. Tai ką aš čia vargstu įtikinėdama, kad yra kitaip“, – aiškino politikė.
R. Kaunas savo ruožtu diskusiją tęsė toliau.
„Jūs puikiai matėte mano reakciją, kai prasidėjo incidentai. Jūs puikiai matėte ir galima patikrinti, kiek balsavimų aš dalyvavau. Esu ne tik ministras, bet ir Seimo narys, tad turiu ir Seimo nario pareigas.
Šioje konkrečioje situacijoje, jūs tiesiog manipuliuojate, meluojate vardan savo asmeninės šlovės. Pabandykite dirbti savo tiesioginį darbą. Rinkimuose pasieksite daugiau, nei bandydama šmeižti kitus. Sėkmės“, – rašė ministras.
„Ministre, jūs visą popietę sėdėjote salėje, „atsitraukėte“ už pertvaros (kur, beje, irgi ilgai sėdėjote) tik tada, kai kolegos iš opozicijos nuo šoninių mikrofonų pradėjo garsiai kelti klausimus, kodėl, paskelbus pavojų, jūs vis dar sėdit ir balsuojat. Yra tiesiog gėdingas šitoks situacijos rimtumo nesuvokimas ir aiškinimas, kad gi Seimo nario pareigos yra tokiu metu neva svarbiau.
Jūsų pareigos – užtikrinti žmonių saugumą, Seimo statutas net jūsų nedalyvavimo posėdyje nefiksuoja, taip, kaip kitų (ne ministrų) Seimo narių – sudaro visas sąlygas tokio rimtumo situacijoje nedalyvaut. Tai kai neatliekat ministro pareigų, nesidangstykit bent Seimo nario mandatu.
Ir, kai turėsit laiko, nuo LRT, gal priminkit ir kultūros ministrei, kad LRT balsavimuose pasivargintų sudalyvaut? Vietoj jūsų? nes ji tai sakė laiko neturi kultūros komiteto posėdžius lankyt, nes ministerijoje labai užsiėmusi“, – replikavo A. Širinskienė.
Penktadienį po pietų demokratė taip pat pasidalijo ir R. Kauno darbotvarke. A. Širinskienė ironizavo, kad dronų krizė vėl valdoma feisbuke.
„Krašto apsaugos ministras susiduria su neeiline dronų krize. Šiandienos darbotvarkėje – po 14 val. yra „darbas ministerijoje“. Spėkite, kur darbas realiai vyksta? Ogi feisbukuose valdoma dronų krizė. Tiksliau – pliekiami opozicijos nariai, kodėl jie vakar kėlė klausimus dėl to, kad ministras sėdi Seime ir balsuoja dėl LRT tuo pat metu, kai valstybės dalyje paskelbtas pavojus ir žmonės bėga į priedangas.
Ačiū už dėmesį, Gerbiamas Ministre, gal tikrai pabandykit, kaip čia man siūlėt, dirbti tiesioginį darbą, ne feisbukuose, o ministerijoj.
Ir susiraskit viešųjų ryšių specialistus, kurie: a) darbo ministerijoje metu feisbukus Jums atjungtų; b) padėtų su komunikacija ir visiems mums paaiškintų, kaip spręsit priedangų pasiekiamumo ir dronų šiuo metu keliamas problemas“, – feisbuke dėstė parlamentarė.
Robertas KaunasAgnė Širinskienėdronas
Rodyti daugiau žymių