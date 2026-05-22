Lietuvos dienaAktualijos

G. Nausėda apie JAV sprendimą siųsti karių į Lenkiją: svarbus žingsnis NATO rytinio flango saugumui

2026 m. gegužės 22 d. 10:59
Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentui Donaldui Trumpui pranešus, kad į Lenkiją siunčiami 5 tūkst. amerikiečių karių, Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda sako – šis sprendimas yra svarbus žingsnis, stiprinantis Aljanso Rytų flango saugumą.
Daugiau nuotraukų (5)
„Prezidento D. Trumpo sprendimas siųsti papildomus 5 tūkst. JAV karių į Lenkiją yra reikšmingas žingsnis NATO rytinio flango saugumui“, – socialiniame tinkle „X“ penktadienį rašė G. Nausėda.
„Stipresnis sąjungininkų buvimas mūsų regione sustiprina atgrasymą ir prisideda prie Baltijos valstybių bei visos Europos saugumo“, – pabrėžė jis.
Pasak šalies vadovo, nuolatinis Jungtinių Valstijų karinių pajėgų buvimas Lietuvoje išlieka gyvybiškai svarbus regiono saugumui.
Susiję straipsniai
Neteisėtų migrantų Baltarusijos pasienyje nefiksuota 13 parų

Neteisėtų migrantų Baltarusijos pasienyje nefiksuota 13 parų

„Tikrai labai baisu“: į slėptuves bėgę vilniečiai atvirai papasakojo, ką patyrė

„Tikrai labai baisu“: į slėptuves bėgę vilniečiai atvirai papasakojo, ką patyrė

Po dar vieno oro pavojaus – kariuomenės žinia: „Lagaminų krautis nereikia“

Po dar vieno oro pavojaus – kariuomenės žinia: „Lagaminų krautis nereikia“

Kaip skelbė ELTA, Baltųjų rūmų šeimininkas ketvirtadienį paskelbė, kad į Lenkiją siunčia 5 tūkst. karių. Toks jo pareiškimas pasirodė po to, kai Vašingtonas pranešė, kad pirmiau planuotas pajėgų dislokavimas atšaukiamas, mat Europa turėtų labiau pasirūpinti savo pačios saugumu.
D. Trumpas tvirtino, kad toks sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į jo santykius su Lenkijos prezidentu Karoliu Nawrockiu.
Praėjusią savaitę JAV pareigūnai pranešė, kad 4 tūkst. JAV karių dislokavimas Lenkijoje buvo atšauktas – tai buvo naujausias D. Trumpo administracijos žingsnis, kuriuo siekiama smarkiai sumažinti karių skaičių ir nubausti NATO sąjungininkus už tai, kad jie nepadėjo Jungtinėms Valstijoms kariauti su Iranu.
Tuomet viceprezidentas J. D. Vance‘as antradienį pareiškė, kad 4 tūkst. karių dislokavimas visgi buvo atidėtas, o ne atšauktas, pridurdamas, kad D. Trumpas „galutinio sprendimo“ dar nepriėmė.
Tačiau J. D. Vance‘as pridūrė, kad Europa turi „pati atsistoti ant kojų“, D. Trumpui toliau spaudžiant sąjungininkus Europoje prisiimti didesnę atsakomybę už savo gynybą.
Gitanas NausėdaNATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)Lenkija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.