G. Nausėda apie JAV sprendimą siųsti karių į Lenkiją: svarbus žingsnis NATO rytinio flango saugumui

„Prezidento D. Trumpo sprendimas siųsti papildomus 5 tūkst. JAV karių į Lenkiją yra reikšmingas žingsnis NATO rytinio flango saugumui“, – socialiniame tinkle „X“ penktadienį rašė G. Nausėda.
„Stipresnis sąjungininkų buvimas mūsų regione sustiprina atgrasymą ir prisideda prie Baltijos valstybių bei visos Europos saugumo“, – pabrėžė jis.
Pasak šalies vadovo, nuolatinis Jungtinių Valstijų karinių pajėgų buvimas Lietuvoje išlieka gyvybiškai svarbus regiono saugumui.
Kaip skelbė ELTA, Baltųjų rūmų šeimininkas ketvirtadienį paskelbė, kad į Lenkiją siunčia 5 tūkst. karių. Toks jo pareiškimas pasirodė po to, kai Vašingtonas pranešė, kad pirmiau planuotas pajėgų dislokavimas atšaukiamas, mat Europa turėtų labiau pasirūpinti savo pačios saugumu.
D. Trumpas tvirtino, kad toks sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į jo santykius su Lenkijos prezidentu Karoliu Nawrockiu.
Praėjusią savaitę JAV pareigūnai pranešė, kad 4 tūkst. JAV karių dislokavimas Lenkijoje buvo atšauktas – tai buvo naujausias D. Trumpo administracijos žingsnis, kuriuo siekiama smarkiai sumažinti karių skaičių ir nubausti NATO sąjungininkus už tai, kad jie nepadėjo Jungtinėms Valstijoms kariauti su Iranu.
Tuomet viceprezidentas J. D. Vance‘as antradienį pareiškė, kad 4 tūkst. karių dislokavimas visgi buvo atidėtas, o ne atšauktas, pridurdamas, kad D. Trumpas „galutinio sprendimo“ dar nepriėmė.
Tačiau J. D. Vance‘as pridūrė, kad Europa turi „pati atsistoti ant kojų“, D. Trumpui toliau spaudžiant sąjungininkus Europoje prisiimti didesnę atsakomybę už savo gynybą.
