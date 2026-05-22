G. Nausėda apie padidintą JAV karių skaičių Lenkijoje: tikrai labai pozityviai nuteikia žinia

„Tikrai labai pozityviai nuteikia ta žinia, kad papildomi 5 tūkst. karių bus Lenkijoje. Pagal visus gynybos planus, pagal visą gynybos logiką – tų karių buvimas Lenkijoje yra nė kiek ne mažiau svarbus nei jų buvimas Lietuvoje ar Baltijos valstybėse“, – penktadienį LNK televizijai kalbėjo šalies vadovas.
„Mes tikimės sprendimų ir dėl to, kaip atrodys JAV karių buvimas mūsų Baltijos šalyse artimiausiu metu, o šiandien tik galiu pasveikinti prezidentą Donaldą Trumpą, tikrai tinkamas sprendimas“, – pridūrė G. Nausėda.
Kaip skelbta, JAV prezidentas D. Trumpas ketvirtadienį paskelbė, kad į Lenkiją siunčia 5 tūkst. karių – toks jo pareiškimas pasirodė po to, kai Vašingtonas pranešė, kad pirmiau planuotas pajėgų dislokavimas atšaukiamas, mat Europa turėtų labiau pasirūpinti savo pačios saugumu.
D. Trumpas tvirtino, kad toks sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į jo santykius su Lenkijos prezidentu Karoliu Nawrockiu – nacionalistinių pažiūrų sąjungininku, kurį, jo paties žodžiais tariant, „didžiuodamasis rėmė“ per rinkimus.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę JAV pareigūnai pranešė, jog 4 tūkst. JAV karių dislokavimas Lenkijoje buvo atšauktas – tai buvo naujausias D. Trumpo administracijos žingsnis, kuriuo siekiama smarkiai sumažinti karių skaičių ir nubausti NATO sąjungininkus už tai, kad jie nepadėjo Jungtinėms Valstijoms kariauti su Iranu.
Tuomet viceprezidentas J. D. Vance‘as antradienį pareiškė, kad 4 tūkst. karių dislokavimas visgi buvo atidėtas, o ne atšauktas, pridurdamas, kad D. Trumpas „galutinio sprendimo“ dar nepriėmė.
Po to, kai vokiečių kancleris Friedrichas Merzas pareiškė, kad Iranas prie derybų stalo „žemina“ Jungtines Valstijas, gegužės pradžioje Pentagonas paskelbė, kad Vašingtonas iš Vokietijos išves 5 tūkst. karių.
Gitanas Nausėda, Lenkija, JAV
