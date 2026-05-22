G. Nausėda apie teismo kaltu pripažintą V. Rupšį: liūdesį ir apmaudą sukeliantis atvejis

„Tai tikrai per ankstyvas klausimas (ar būtų svarstoma atimti iš V. Rupšio generolo laipsnį – ELTA). Man labai apmaudu, sakyčiau, žmogiškai apmaudu, kad taip yra. Tikrai yra žeidžiančios turbūt ir žmogaus orumą aplinkybės, bet, kita vertus, jeigu Generalinė prokuratūra, teisėsaugos institucijos nustatė pažeidimą, tau jau yra ne tik asmens problemos, bet ir kariuomenės prestižo klausimas“, – penktadienį LNK televizijai sakė prezidentas.
„Tai tikrai yra labai toks, sakyčiau, liūdesį ir apmaudą sukeliantis atvejis“, – pažymėjo G. Nausėda.
Kaip skelbta, Vilniaus apygardos teismas ketvirtadienį kaltu dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo pripažino buvusį Lietuvos kariuomenės vadą V. Rupšį. Jam skirta 20 tūkst. eurų bauda, 5 metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje.
Teismas pripažino, kad savo veiksmais V. Rupšys padarė didelę neturtinę žalą kariuomenei ir valstybei.
Baudžiamoji byla susijusi su 2022 m. liepos įvykiais, kai V. Rupšys kreipėsi į tuometinį Karo medicinos tarnybos odontologą Š. Ratkų ir pranešė apie komandiruotėje Vokietijoje patirtą dantų traumą.
Kaip anksčiau sakė prokuroras, manoma, kad Š. Ratkus, į kurį kreipėsi V. Rupšys, esą padėjo suklastoti medicininius dokumentus, taip padedant buvusiam kariuomenės vadui padengti išlaidas už dantų implantus.
