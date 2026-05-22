G. Nausėda sako, kad informaciją apie įskrendančius dronus turi teikti kariuomenė, ne valstybės vadovai

„Aš nesuprantu, kodėl šalies vadovai turi skelbti apie kiekvieną droną, nes tai geriausiai gali padaryti kariuomenė, kuri turi čia informaciją, čia ir dabar, iš pirmų lūpų. Tiesą sakant, jie ir turėtų tai daryti“, – penktadienį LNK televizijai teigė šalies vadovas.
„Įsivaizduokime hipotetinę situaciją: per dieną (į šalies oro erdvę – ELTA) įskristų 15 dronų ir šalies vadovas 15 kartų per televiziją išstotų apie kiekvieną droną, pasakodamas išsamiai. Man atrodo, kad jis gerokai įkyrėtų visiems ir, tiesą sakant, jis neturėtų to daryti. Vadovai – ar tai būtų premjeras, ar prezidentas – pirmiausia turi įvertinti kontekstą, turi įvertinti, kodėl tai vyksta, paraginti žmones būti budriais ir elgtis atsakingais, ir pakomentuoti nebent patį faktą“, – pabrėžė jis.
Taip jis kalbėjo po šią savaitę šalyje įvykusių dronų incidentų. Ketvirtadienį oro pavojus buvo paskelbtas Utenos apskrityje. Tądien pranešta apie du į šalies teritoriją įskridusius, kaip įtariama, dronus. Apie tai G. Nausėda pranešė savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.
„Valanda su Valatka" – kaip vienu dronu rusai išjungė trečdalį Lietuvos?
Tuo metu trečiadienį oro pavojus ir raudonas grėsmės lygis skelbtas Vilniaus apskrityje.
Tiesa, viešojoje erdvėje pasigirdo kritikos aukščiausiems šalies vadovams – prezidentui G. Nausėdai ir premjerei I. Ruginienei, dėl esą nepakankamos komunikacijos reaguojant į Lietuvos oro erdvę įskrendančius dronus.
„Įsivaizduokime prezidentą Zelenskį komentuojantį atskirą dronų skridimą Ukrainos teritorijoje. Atrodytų keistokai“, – kalbėjo prezidentas.
Kaip skelbė ELTA, ketvirtadienį dėl radaruose stebimo drono požymių turinčio objekto judėjimo, Utenos apskrityje buvo paskelbtas oro pavojus. Nacionalinis krizių ir valdymo centras (NKVC) pranešė, kad buvo fiksuotas dar vienas objektas, galimai dronas. Buvo aktyvuoti NATO naikintuvai.
Gyventojams mobiliaisiais išsiųstuose pranešimuose skelbta apie „raudoną“ pavojų. Jie buvo raginami nedelsiant skubėti į priedangą, pasirūpinti artimaisiais, laukti tolesnių rekomendacijų. Utenos rajone buvo įjungtos ir sirenos, sutriko traukinių eismas.
Vėliau grėsmės lygis buvo sušvelnintas. Kariuomenė pranešė, kad NATO oro policijos misiją atliekantys naikintuvai grįžta į bazę, o į vietą, kurioje objektą nustojo matyti radarai, vyksta Karinių oro pajėgų sraigtasparnis, kuris apžiūrės vietovę.
Įspėjimas dėl oro pavojaus galiojo mažiau nei pusantros valandos.
Pastarąjį kartą oro pavojus Vilniaus apskrityje paskelbtas trečiadienio rytą. Tai buvo pirmas toks atvejis atkurtos valstybės istorijoje.
