Tačiau penktadienį aukščiausių šalies vadovų – prezidento Gitano Nausėdos ir premjerės Ingos Ruginienės – oficialios darbotvarkės atrodo tuštokai.
Prezidentūros interneto svetainėje prie gegužės 22 dienos G. Nausėdos darbotvarkės nėra nė vieno įrašo. Tuo metu Vyriausybės svetainėje nurodoma tik tiek, kad I. Ruginienė dirbs su dokumentais. Kada ir kiek laiko tai truks – neaišku.
Portalas Lrytas šių institucijų atstovų paprašė patikslinti prezidento ir ministrės pirmininkės penktadienio planus.
„Prezidentas dirba, o viešoje darbotvarkėje nurodomi žiniasklaidai skirti renginiai, kurių šiandien nėra numatyta“, – netrukus pakomentavo Prezidentūros atstovai.
Paprašytas patikslinti premjerės I. Ruginienės darbotvarkę, jos atstovas Ignas Algirdas Dobrovolskas atsakė trumpai – kad viskas yra joje parašyta.
Primename, jog prezidentas G. Nausėda ketvirtadienio vakarą feisbuke pranešė, kad Lietuvos oro erdvę galimai pažeidė du dronai.
„Lietuvos oro erdvę, pirminiais duomenimis, galimai pažeidė 2 dronai. NATO naikintuvai jau yra pakilę ir pasirengę juos sunaikinti. Prašau jūsų, gavus oficialų įspėjimą, saugoti save ir saugiai pasirinkti priedangas“, – paskelbė prezidentas.
Dėl radaruose stebimo drono požymių turinčio objekto judėjimo, Utenos rajone buvo paskelbtas oro pavojus. Gyventojams mobiliaisiais išsiųstuose pranešimuose Lietuvos kariuomenė ragino nedelsiant skubėti į priedangą ar kitą saugią vietą, pasirūpinti artimaisiais bei laukti tolimesnių rekomendacijų.
Kaip pranešė kariuomenė, NATO naikintuvai judėjo link galimo taikinio.
Premjerė I. Ruginienė savo ruožtu teigė, kad objektas judėjo nuo Pabradės šiaurės kryptimi.
Primename, kad pastarąjį kartą oro pavojus Vilniaus apskrityje paskelbtas gegužės 20-osios rytą. Tai buvo pirmas toks atvejis atkurtos valstybės istorijoje.
Gegužės 20-osios rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai, vėliau laikinai uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto, sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje.
Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) informavo, kad Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas įspėjimas apie galimą oro pavojų, įvestas geltonas grėsmės lygis. Vėliau toks įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams.
Po keliolikos minučių, 10.26 val., išplatintas pranešimas apie oro pavojų bei įvedamą raudoną grėsmės lygį. Jis buvo atšauktas 10.51 val. Vėliau geltonas grėsmės lygis atšauktas visoje Lietuvos teritorijoje.
Skelbta, kad į Lietuvą įskridęs dronas šalies sieną kirto apie 9.40 val.
Pasak Lietuvos kariuomenės, statusas „Geltona“ reiškia, kad ataka tikėtina, bet dar nevyksta, gyventojai turi nusimatyti priedangas, jei statusas pasikeistų į „Raudona“.
„Raudona“ reiškia, kad kyla tiesioginė grėsmė gyvybei ar saugumui, yra ekstremali situacija, būtina nedelsiant laikytis nurodymų (slėptis, evakuotis ir panašiai), sekti LRT informaciją.
Tuo metu „Balta“ – pavojaus nėra, gyventojai gali palikti priedangas ir saugias patalpas, tačiau yra skatinami išlikti budrūs ir toliau sekti informaciją.
Sekmadienį Utenos rajone dar vieno drono nuolaužas rado žolę pjovęs vietos gyventojas.
