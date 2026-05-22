Lietuvos dienaAktualijos

I. Ruginienė apie sulaikytus pareigūnus: tai precedento neturintis atvejis

2026 m. gegužės 22 d. 10:21
Karolina Konopackienė
Teisėsaugos operacija, kurios metu buvo sulaikyta trylika policininkų ir pasieniečių, yra precedento neturintis atvejis, teigia ministrė pirmininkė Inga Ruginienė. Jos teigimu, tai svarbus lūžio taškas kovoje su kontrabanda ir organizuotu nusikalstamumu.
Daugiau nuotraukų (12)
„Sulaikyti pareigūnai, kurie turėjo saugoti valstybę, ginti jos sieną ir žmonių pasitikėjimą, tačiau, kaip įtariama, galėjo tapti nusikalstamos veikos dalimi. Tai labai skaudi žinia valstybei ir visuomenei. Skaudi visiems sąžiningai tarnaujantiems pareigūnams“, – teigė I. Ruginienė.
Pasak jos, ši operacija yra pastarųjų mėnesių milžiniško ir sudėtingo žvalgybinio darbo rezultatas.
„Pastaruoju metu girdėjome daug kritikos dėl kontrabandinių balionų keliamos grėsmės, dėl galimo neveiklumo, dėl valstybės gebėjimo apsaugoti savo sieną. Šiandien galime aiškiai pasakyti – valstybė ne stebėjo, o veikė“, – teigė Vyriausybės vadovė.

Kauniečius šokiravo naktinis krovinys: užfiksavo nusileidusį balioną su kontrabanda

„Ne visada galima garsiai kalbėti apie vykdomus veiksmus. Ne visada galima viešai komentuoti procesus, kurie tuo metu vyksta. Kartais svarbiausi darbai atliekami tyliai – net ir tuomet, kai dėl tos tylos tenka priimti kritiką“, – pabrėžė ji.
I. Ruginienė taip pat pažymėjo, kad ši operacija atskleidė tai, apie ką buvo kalbama ne vienerius metus.
Susiję straipsniai
Alytaus policija demaskavo grupuotę, įtariamą cigarečių gabenimu oro balionais

Alytaus policija demaskavo grupuotę, įtariamą cigarečių gabenimu oro balionais

V. Kondrotovičius pasakė, kas laukia Šalčininkuose dėl kontrabandos sulaikytų pareigūnų

V. Kondrotovičius pasakė, kas laukia Šalčininkuose dėl kontrabandos sulaikytų pareigūnų

Atskleidė pribloškiančius faktus apie operaciją prieš kontrabandininkus: sulaikė 10 policininkų, kratos – ir komisariate

Atskleidė pribloškiančius faktus apie operaciją prieš kontrabandininkus: sulaikė 10 policininkų, kratos – ir komisariate

„Kontrabandininkų bendrininkai yra pačios sistemos viduje. Ši istorija kelia labai rimtus klausimus valstybei“, – tvirtino premjerė.
Ministrė pirmininkė pabrėžė, kad kova su kontrabanda ir toliau išlieka vienu svarbiausių Vyriausybės prioritetų, o pradėti darbai ir bus nuosekliai tęsiami.
„Darbas tęsis toliau – nuosekliai, ryžtingai, kartais tyliai ir be garsių viešų pareiškimų“, – akcentavo ji.
Teisėsaugos pareigūnai atliko operaciją, kurios metu, tiriant galimą cigarečių kontrabandą meteorologiniais oro balionais, buvo sulaikyta 13 policininkų ir pasieniečių.
Apie tai spaudos konferencijos metu penktadienį pranešė policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila.
„Iš viso šią savaitę buvo sulaikyti 27 asmenys, 13 iš jų yra ne tik policijos pareigūnai, bet ir Valstybės sienos tarnybos pareigūnai“, – kalbėjo M. Draudvila.
Pasak jo, nustatyta, kad galimo nusikalstamo susivienijimo nariai naudojo GPS, šifruoto ryšio priemones, jog žinotų, kur tiksliai balionai su kontrabandinių cigarečių kroviniu nusileidžia, kur juos paimti.
Jo teigimu, teisėsaugos operacijų metu pareigūnai rado termovizorius, dronus, radijo stoteles, veido kaukes, SIM korteles, cigarečių pakavimo priemones. Operacijų metu atliktos 74 kratos, jose dalyvavo daugiau negu 100 policijos pareigūnų.
Inga RuginienėKontrabandaŠalčininkų rajonas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.