I. Ruginienė apie sulaikytus pareigūnus: tai precedento neturintis atvejis

„Sulaikyti pareigūnai, kurie turėjo saugoti valstybę, ginti jos sieną ir žmonių pasitikėjimą, tačiau, kaip įtariama, galėjo tapti nusikalstamos veikos dalimi. Tai labai skaudi žinia valstybei ir visuomenei. Skaudi visiems sąžiningai tarnaujantiems pareigūnams“, – teigė I. Ruginienė.
Pasak jos, ši operacija yra pastarųjų mėnesių milžiniško ir sudėtingo žvalgybinio darbo rezultatas.
„Pastaruoju metu girdėjome daug kritikos dėl kontrabandinių balionų keliamos grėsmės, dėl galimo neveiklumo, dėl valstybės gebėjimo apsaugoti savo sieną. Šiandien galime aiškiai pasakyti – valstybė ne stebėjo, o veikė“, – teigė Vyriausybės vadovė.
Kauniečius šokiravo naktinis krovinys: užfiksavo nusileidusį balioną su kontrabanda
„Ne visada galima garsiai kalbėti apie vykdomus veiksmus. Ne visada galima viešai komentuoti procesus, kurie tuo metu vyksta. Kartais svarbiausi darbai atliekami tyliai – net ir tuomet, kai dėl tos tylos tenka priimti kritiką“, – pabrėžė ji.
I. Ruginienė taip pat pažymėjo, kad ši operacija atskleidė tai, apie ką buvo kalbama ne vienerius metus.
„Kontrabandininkų bendrininkai yra pačios sistemos viduje. Ši istorija kelia labai rimtus klausimus valstybei“, – tvirtino premjerė.
Ministrė pirmininkė pabrėžė, kad kova su kontrabanda ir toliau išlieka vienu svarbiausių Vyriausybės prioritetų, o pradėti darbai ir bus nuosekliai tęsiami.
„Darbas tęsis toliau – nuosekliai, ryžtingai, kartais tyliai ir be garsių viešų pareiškimų“, – akcentavo ji.
Teisėsaugos pareigūnai atliko operaciją, kurios metu, tiriant galimą cigarečių kontrabandą meteorologiniais oro balionais, buvo sulaikyta 13 policininkų ir pasieniečių.
Apie tai spaudos konferencijos metu penktadienį pranešė policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila.
„Iš viso šią savaitę buvo sulaikyti 27 asmenys, 13 iš jų yra ne tik policijos pareigūnai, bet ir Valstybės sienos tarnybos pareigūnai“, – kalbėjo M. Draudvila.
Pasak jo, nustatyta, kad galimo nusikalstamo susivienijimo nariai naudojo GPS, šifruoto ryšio priemones, jog žinotų, kur tiksliai balionai su kontrabandinių cigarečių kroviniu nusileidžia, kur juos paimti.
Jo teigimu, teisėsaugos operacijų metu pareigūnai rado termovizorius, dronus, radijo stoteles, veido kaukes, SIM korteles, cigarečių pakavimo priemones. Operacijų metu atliktos 74 kratos, jose dalyvavo daugiau negu 100 policijos pareigūnų.
