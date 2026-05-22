Iš tarnybų – įspėjimas gyventojams: platinama melaginga informacija

2026 m. gegužės 22 d. 12:13
Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) informuoja, kad viešojoje erdvėje, ypač socialiniuose tinkluose ir įvairiose platformose, aktyviai platinama tikrovės neatitinkanti, klaidinanti ar galimai sufabrikuota informacija apie bepiločių orlaivių (dronų) incidentus Lietuvoje.
Fiksuojami atvejai, kai skelbiama manipuliuota ar dirbtinio intelekto pagalba sukurta vaizdinė medžiaga apie neva mūsų valstybės teritorijoje skraidančius ne Lietuvos kovinius dronus ar jų kritimo vietas.
Papildomai skleidžiama prieštaringa ir melaginga informacija, esą dronų Lietuvos oro erdvėje apskritai nebuvo, bei įvairios sąmokslo teorijos apie neva į Lietuvą atvykusius kitų šalių specialistus organizuoti provokacijų.
Tokia dezinformacija dažnai kuriama ne Lietuvoje, o duomenys fabrikuojami siekiant paveikti visuomenę.

NKVC atkreipia dėmesį, kad melaginga, manipuliuota ar iš konteksto ištraukta informacija gali didinti visuomenės paniką, diskredituoti oficialią komunikaciją ir trikdyti institucijų bei pareigūnų darbą.
Tikėtina, kad tokios informacinės veiklos tikslas – sukelti sumaištį, nepasitikėjimą ir destabilizuoti situaciją.
Raginame gyventojus išlikti budrius, kritiškai vertinti viešojoje erdvėje skelbiamą informaciją, nesidalinti nepatvirtintais, prieštaringais ar sensacingais pranešimais ir vadovautis tik oficialiais institucijų šaltiniais.
