Iš tarnybų – įspėjimas gyventojams: platinama melaginga informacija

Fiksuojami atvejai, kai skelbiama manipuliuota ar dirbtinio intelekto pagalba sukurta vaizdinė medžiaga apie neva mūsų valstybės teritorijoje skraidančius ne Lietuvos kovinius dronus ar jų kritimo vietas.
Papildomai skleidžiama prieštaringa ir melaginga informacija, esą dronų Lietuvos oro erdvėje apskritai nebuvo, bei įvairios sąmokslo teorijos apie neva į Lietuvą atvykusius kitų šalių specialistus organizuoti provokacijų.
Tokia dezinformacija dažnai kuriama ne Lietuvoje, o duomenys fabrikuojami siekiant paveikti visuomenę.
Reakcijos į oro pavojaus perspėjimą nelaiko beviltiška: itin pagyrė visuomenės sąmoningumą
NKVC atkreipia dėmesį, kad melaginga, manipuliuota ar iš konteksto ištraukta informacija gali didinti visuomenės paniką, diskredituoti oficialią komunikaciją ir trikdyti institucijų bei pareigūnų darbą.
Tikėtina, kad tokios informacinės veiklos tikslas – sukelti sumaištį, nepasitikėjimą ir destabilizuoti situaciją.
Raginame gyventojus išlikti budrius, kritiškai vertinti viešojoje erdvėje skelbiamą informaciją, nesidalinti nepatvirtintais, prieštaringais ar sensacingais pranešimais ir vadovautis tik oficialiais institucijų šaltiniais.
Krizių valdymo centrasOro pavojusOro pavojus Lietuvoje
